Stipe puca od samopouzdanja: Šteta što borba nije već danas

Stipe Miočić sjedio je u predvorju luksuznog hotela u Anaheimu. Odjednom je pored njega prošao Daniel Cormier. Napetost se osjetila u zraku. Svi su se “ukipili” čekajući epilog. No uslijedio je stisak ruke.

- Ostani zdrav do borbe - kratko je rekao Cormier.

- Hvala. Također - rekao je Stipe.

To je bilo to. Par riječi i rastanak. Cormier je potom otišao u sobu. Bilo je oko 11 sati.

- Ej, upravo sam dolje u predvorju sreo Stipu - rekao je Cormier članovima tima, koji su sjedili zavaljeni u fotelje.

- Stisnuo mi je ruku i to je puno jači stisak nego što je imao lani. Već po tome vidim da je jači nego lani - rekao je Cormier, na što se ostatak tima, udobno zavaljen, nasmijao. No Cormieru nije bilo do smijeha.

- Ozbiljno vam kažem, stisak ruke mu je jači nego prije - nastavio je Cormier.

Miočić uvjeren: Vratit ću mu!

Za to vrijeme Stipe je lagano sparirao u ringu te potpisivao rukavice, postere i ostale rekvizite koje su mu nosila djeca.

- U prošlome meču sam u klinču stao u krivu poziciju i pogodio me desnom rukom. To je sport. Mislim da sam sad ipak bolji. Držat ću se plana, šteta što borba nije već danas. Naporno smo radili i uvjeren sam da mu mogu napraviti ono što je on napravio meni - rekao je Miočić.

Borba Stipe Miočića i Daniela Cormiera bit će spektakl UFC-ova eventa 241, koji počinje u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu u Anaheimu u Kaliforniji. Glavni program počinje u 4 sata, uz prijenos na portalu gol.hr.

Snimka je u nedjelju od 22.45 na Novoj TV. Očekuje se da bi borba Stipe i Cormiera mogla početi oko 6 sati. Bit će to posljednja Cormierova borba u karijeri. Imao je veliku karijeru, može je završiti porazom...