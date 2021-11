Bivši trener Slaven Belupa Tomislav Stipić, koji je bez posla od ljeta, komentirao je Jadranski derbi Rijeke i Hajduka (2-3) na Rujevici.

- Hajduk je emocionalni pobjednik ovog kola, uključio se u borbu za naslov. Toliko sadržajna utakmica - kazao je Stipić u emisiji Stadion HTV-a i nastavio:

- Dambrauskas je napravio najvažniju stvar, prilagodio se igračima. Stavio je igrače na prirodne pozicije gdje mogu najviše doprinijeti za uspjeh. To je napravio na početku, a pogotovo na poluvremenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Obračun šakama na Rujevici

Osvrnuo se i na strijelce Marka Livaju i Josipa Drmića.

- Oni su game changeri, svi klubovi žele ih u svojoj momčadi. Nekad polemiziraju, ali su na fronti kad zatreba i izvuku utakmice koje su 50-50.

Splićani su pobijedili golom Jana Mlakara u 98. minuti, a Stipić je istaknuo jednu stvar.

- Rijeka je ostavila Abassa naprijed da idu na kontru u slučaju da osvoji loptu, a Galović je bio izvan terena jer je imao krvavo lice pa su se branili s dvojicom igrača manje, a nakon te akcije je kraj utakmice. Tu su se akciju svi koji su bili na terenu trebali braniti - kazao je Stipić.

Kako komentirati Livajino rušenje huligana krajem prvog poluvremena?

- Ja bih gurnuo ovu situaciju pod tepih i zataškao. Da sam trener Hajduka, stao bih iza Livaje. Netko je došao u prostor igrača, nije on došao na tribinu. Ne podržavam to, ali on je obrano suigrače. Zagrlio je navijača i spustio ga na teren. Nije to bilo zlonamjerno - rekao je Stipić.

Može li prvak Hrvatske, bude li to trenutačno vodeći Osijek, igrati ovako defenzivno, upitao je voditelj Marko Šapit.

- Ne može, ne vjerujem da će tako igrati. Osijek je uzeo bod praktički bez nogometa - kazao je Stipić i dodao:

- Petković je igrač za kojeg sustav ne vrijedi, njemu je trener dao moć da mijenja tijek igre, a Ademijevim ulaskom Dinamova je momčad živnula i postala bolja.

"Modrima" slijedi Europska liga i utakmica protiv Genka.

- Dinamo je velik klub i ima velike ciljeve. Krznara treba pohvaliti, dosad je bio u drugom planu, a sad je glavni. Sad dolazi Genk, ne bih se složio da je naša liga jača od austrijske, Rapid se ipak bori tamo za ostanak. Dinamo se mora koncentrirati na sebe, a ne zazivati Keka jer ne paše svaki trener u svaki klub.