Sudac Pejin pustio je žustru igru, otvoreniju, imao je propusta, ali cijeli je sudački tim dobro funkcionirao i nećemo imati velikih repova nakon Jadranskog derbija, rekao je Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Puno se toga dogodilo na Rujevici, Strahonja je potvrdio da u devetoj minuti duel Velkovskog i Biuka nije bio za kazneni udarac, dok su oba dosuđena ispravno. Kod Rijekinog Katić je u 75. minuti nogom u lice udario Pavičića.

- Sjajna reakcija VAR sobe, ali malo me iznenadila Pejinova reakcija koji je imao dobar kut i bio dobro postavljen. Također, ovo je za žuti karton jer nije bilo đona i opasne igre.

U 81. minuti VAR soba donijela je kazneni udarac Hajduku nakon što je Ampem igrao rukom.

- Bila je dovoljno odvojena od tijela, proširila je obujam tijela. Međutim, treba amnestirati suca jer to nije mogao vidjeti. Dobra suradnja VAR sobe i dobar proces.

Potom, u 98. minuti kod gola Mlakara prava je gužva bila u kaznenom prostoru.

- Drmić je pao, ali nema ništa sporno. Livaja je bio fokusiran na let lopte, Drmić mu je dolazio s leđa i ako je bilo kontakta, nikako nije za prekršaj - objasnio je Strahonja kao i zašto Galović nije mogao biti u igri kod te situacije.

- Zamijenio je krvavi dres, ali je i dalje imao velika krvarenja na bradi i vratu i takav nije smio biti u igri.

A na terenu nikako nije smio biti jedan gledatelj koji je fizički nasrnuo na hajdukovce, pa je u pomoć potrčao Livaja koji je trenutak ranije dobio žuti karton.

- Ako gledamo to kao izolirani slučaj, on je zaslužio opomenu zbog nesportskog ponašanja jer je s 30 metara trčao u incidentnu situaciju, ali ako gledamo cijeli kontekst, imao je namjeru zaštiti suigrača, nije nikoga udario, već srušio, što zvuči grubo također, no iz sudac je odlučio ne dodijeliti žuti karton u cijeloj perspektivi i ne vidim u tome problem - završio je Strahonja.