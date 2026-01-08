Obavijesti

Noge su nekima još teške, a Dagur je skrivao glavni adut: Ulaznicu za 16 hvata i debitant

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Noge su nekima još teške, a Dagur je skrivao glavni adut: Ulaznicu za 16 hvata i debitant
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

HRVATSKA - NJEMAČKA 29-32 Rukomet je i drugi put nakon svjetskog srebra napunio Arenu, Češka u ožujku, ali ovo je bio puno veći spektakl od protivnika. Šteta da Arena nije ispratila pobjedu, ali ispratila je pljeskom i to nešto govori.

Admiral

Nakon više od pet godina Hrvatska je izgubila od Njemačke u rukometu (29-32). Dosta je trajalo, toliko da smo skoro Nijemce prozvali mušterijama u zadnje četiri utakmice, još od poraza u listopadu 2019. godine, baš u Areni Zagreb, baš u identičnom trodnevnom prijateljskom dvomeču s Nijemcima. Dva mjeseca kasnije, možda se sjećate, igrali smo finale Europskog prvenstva, pa...

