HRVATSKA - NJEMAČKA 29-32 Rukomet je i drugi put nakon svjetskog srebra napunio Arenu, Češka u ožujku, ali ovo je bio puno veći spektakl od protivnika. Šteta da Arena nije ispratila pobjedu, ali ispratila je pljeskom i to nešto govori.
Noge su nekima još teške, a Dagur je skrivao glavni adut: Ulaznicu za 16 hvata i debitant
Nakon više od pet godina Hrvatska je izgubila od Njemačke u rukometu (29-32). Dosta je trajalo, toliko da smo skoro Nijemce prozvali mušterijama u zadnje četiri utakmice, još od poraza u listopadu 2019. godine, baš u Areni Zagreb, baš u identičnom trodnevnom prijateljskom dvomeču s Nijemcima. Dva mjeseca kasnije, možda se sjećate, igrali smo finale Europskog prvenstva, pa...
