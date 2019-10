Stiže i 'tribina Mislava Oršića': Kustošija mu odaje veliku čast

Predsjednik Kustošije Vladimir Babić proteklih je dana stigao na zanimljivu ideju, prvi čovjek zagrebačkog drugoligaša želi dio glavne tribinu stadiona na Kustošiji nazvati po - Mislavu Oršiću. Ponajbolji igrač Dinama kao klinac je trenirao baš u Kustošiji iz koje je kao kadet otišao u zaprešićki Inter. Nogometni put odveo ga je u Italiju, Rijeku, Sloveniju, pa Južnu Koreju i Kinu, odakle je prošloga ljeta stigao u Dinamo. I oduševio...

- Da, budite sigurni, mi ćemo to napraviti. Puno stvari sam do sada obećao, pa i ispunio, prije par godina nitko nije vjerovao da ćemo uopće jednoga dana postati drugoligaši. A vjerujte, tu s obzirom na manjak sponzora nije lako opstati, no mi smo i dalje prilično stabilan klub - kaže nam predsjednik Kustošije Vladimir Babić, pa nastavlja:

- Mislav Oršić je godinama bio kod nas kao dijete, svi smo na njega i njegove uspjehe strašno ponosni. Sada smo u fazi čekanja dozvole od njega ili njegovog oca, ali naš je cilj jasan, želimo onaj glavni dio tribine nazvati po njemu. To je bila moja ideja, u takvim sam stvarima ja vizionar, haha. Čim i ako dobijemo njegovo dopuštenje, pokrenut ćemo taj postupak na godišnjoj skupštini u prosincu, pa sam prilično siguran kako ćemo već na proljeće u Drugoj ligi imati tribinu Mislava Oršića.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Na koji bi način uopće bilo označeno kako je to tribina Mislava Oršića?

- Naravno, da bi se to jako dobro vidjelo, marketinški stručnjaci iz moje firme već ozbiljno rade na tome. Kažem, tek smo u početnoj fazi, prije svega nam treba dozvola njega ili njegovog oca.

Zanimljiva ideja, ali i kvalitetan marketinški potez...

- Mi smo malen klub, moramo pametno raditi, truditi se, pa i marketingom privući zanimanje medija i gledatelja. Evo, sjetite se, slično je bilo i kada smo po onoj suspenziji kod nas pokušali aktivirati Arijana Ademija, nažalost to nismo uspjeli. Ali želimo kvalitetno razmišljati, vući prave poteze. Mislav Oršić je odličan dečko, želimo da i on bude svjestan kako ga svi i dalje pratimo. Uostalom, on je sada i najbolji promotor našega kluba.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL A dođe li Mislav kada do Kustošije, možda i pogleda koju drugoligašku utakmicu...

- Iskreno, do sada ga i nisam viđao. Njemu je donedavno tu igrao i ponajbolji prijatelj, a on će se uvijek na Kustošiji moći osjećati kao kod kuće. Mi smo ga prošle htjeli dovesti i na naš turnir za djecu, cilj nam je bio da dijeli nagrade poslije finala, ali Dinamo je tada bio negdje na putu, pa je to bilo nemoguće. Naravno, da ćemo nešto takvo pokušati i sljedeće godine. Ponosni smo na Mislava, ali mi smo pravim igračem napravili i Kristijana Lovrića koji sada briljira u Gorici. Tu je bio i Renato Pantalon koji danas igra prvu slovensku ligu - završio je Vladimir Babić.