Što bude kada navijač Spursa zaspi, a naiđe navijač Ajaxa?

Ma idem malo odmoriti, ionako ima vremena do utakmice, a i siguran sam u Londonu, pomislio je jedan navijač Tottenhama i zaspao u dresu najdražeg kluba na klupi kao beba. Pored njega prolazili su brojni navijači Ajaxa, a onda je jednome sinula ideja. 'Idem mu ja malo upropastiti san', pomislio je i uzeo u ruke flomaster.

Domišljati gospodin prekrižio je grb Tottenhama, a mjesto gdje piše sponzor Spursa 'AIA' je malo preuredio i na kraju je pisalo 'Ajax'. Navijač nizozemske momčadi uslikao se s pospankom, i naravno, sliku objavio na društvenim mrežama.

This Tottenham fan might get a surprise when he wakes up. 😂❌❌

(📸 @Toto_NL) pic.twitter.com/4fdxBiNSDW