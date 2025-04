Što Cannavaro ostavlja Dinamu: Sokovnik od osam i pol i aparat za kavu od cca šest tisuća eura

Pa dragi, što si ti napravio? Uveo si avokado, izbacio jaja i kobasice. Tako je, u svom stilu Joško Jeličić nedavno izanalizirao Fabija Cannavara i njegov učinak u Dinamu. Komentatoru HNL-a sve je bilo jasno odmah nakon onog debakla od Istre. A sad je Fabio Cannavaro, Zlatna lopta i čovjek koji je trebao preporoditi Dinamo, napokon dobio "pedalu". I zvuči bizarno, ali uistinu je točno to što dobro obaviješteni Jeličić kaže, da je Talijan iz nekog razloga uveo drastičan režim prehrane, uz treninge dvaput na dan koji su znali trajati i po tri sata i 20 minuta. Nutricionist je bio stalno uz njega i uveo "diktaturu" koja nije pasala igračima. Valjda je Cannavaro mislio da je to najveći Dinamov problem.

Kako je u veljači pisao Germanijak, Cannavaro je u klupskoj kuhinji zabranio jaja na oko za doručak, isto vrijedi i za kruh, a na meniju više nema ni bifteka, crvenog mesa, juha i salata. Prehranom dominiraju losos i piletina, a riža i tjestenina moraju biti bez glutena. U nužnu prehranu ubačeni su špinat na pari i pečena cikla. No Cannavaro je imao još dva bizarna zahtjeva. Poguran pomoćnikom, nutricionistom kojeg je doveo.

- Ovaj sokovnik, leti van! Kupujemo novi. Aparat za kavu, ajmo, hoću novi isto - tražio je čovjek s najulaštenijim cipelama ikad koje se sjaje kao bjelanjak odmah čim je došao. Ispostavit će se međutim da je Dinamo zbog njega morao naručiti sokovnik od - kako kažu naši maksimirski izvori - osam i pol tisuća eura i aparat za kavu od šest i pol tisuća eura?! Dinamo jest dobrostojeći klub i na računu je na kraju sezone ostalo oko sedam milijuna eura plusa, ali takve zahtjeve nije imao niti jedan trener prije njega.

Istina je, treneri znaju imati mušice, Dinamovi navijači sjetit će se kako je Vaha zvao Mamiće u tko za koje doba noći da mu ne štima satelitska televizija baš kad je sjeo gledati utakmice. Izludio je Zdravka Mamića. Ali Vaha je imao rezultat, imao je igru, i to s puno slabijom momčadi i slabijim proračunom nego što ga je imao Talijan. Cannavaro? Usred borbe za naslov nagazio je dinamovce na treninzima tako da ne mogu hodati na utakmicama, pa Lončar, Valinčić, Rozić, Lisica i ekipa iz Istre pored njih jure kao Tadej Pogačar, makar su Puležani tijekom tjedna igrali kup-utakmicu, a Dinamo nije. Ne, nešto u cjelokupnoj pripremi momčadi nije štimalo. Cannavaro ih je gazio na treninzima, a dinamovci nisu bili spremni na žestoke obračune s Rijekom, Istrom, Hajdukom... Baturina se ugasio, Kulenovića je ugasio Cannavaro, Kanga... Ah, Kanga.

Svaka čast zdravoj prehrani, ali avokado i sojino mlijeko ne dobivaju utakmice. Dva aparata, sokovnik od osam i pol tisuća i stroj za kavu od šest i pol tisuća, zlobnici će reći da je to sve što je Dinamu ostavio Cannavaro. I osam bodova minusa za Hajdukom. Coffee to go, Fabio.