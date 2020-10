Što će RB s Albonom? Vraća se Alonso, Lewis čeka novi ugovor

Dok su neki konstruktori već predstavili svoje vozače za sljedeću sezonu, neki još nemaju ni jednog sigurnog u bolidu. Fernando Alonso vraća se u svoj Renault, dok bi mogli gledati i Schumacherovog sina u Haasu

<p><strong>Lewis</strong> <strong>Hamilton </strong>(35) još nije potpisao novi ugovor s <strong>Mercedesom</strong>, ali teško je za očekivati da će Lewis krenuti u postavljanje rekorda u nekom drugom bolidu jer je ipak Mercedes trenutno daleko ispred ostalih konstruktora što se tiče kvalitete bolida. No, Mercedes nema problema s vozačima, ali neki konstruktori su još u procesu rješavanja kadrovske križaljke za novu sezonu. </p><p>Velika nagrada Portugala pred nama je ovaj vikend, s kvalifikacijama u subotu 24. listopada te utrkom dan kasnije, a neki vozači već znaju u kojem će bolidu nastaviti novu sezonu. Pa krenimo u predstavljanje konstruktora za sljedeću sezonu.</p><h2>Mercedes</h2><p> </p><p>Lewis <strong>Hamilton </strong>- čeka potpis ugovora<br/> Valtteri <strong>Bottas </strong>- potvrđen za sljedeću sezonu</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lewis Hamilton vježba</strong></p><p>O njima ne treba trošiti puno riječi. Bottas pokušava parirati Hamiltonu i uspije mu to s vremena na vrijeme, ali Hamilton je i dalje neosporivi vladar F1 te Toto Wolf neće puno mijenjati za sljedeću sezonu. Vozače ima, nadmoćan bolid je tu i sve je spremno za lov na nove titule. </p><h2>Ferrari</h2><p>Charles <strong>Leclerc </strong>- potvrđen za sljedeću sezonu<br/> Carlos <strong>Sainz </strong>- potvrđen, stiže iz McLarena</p><p>Osigurao je talijanski konstruktor dva dobra mlada vozača na kojima će se graditi, ali valja istaknuti da je njihov bolid još daleko od najboljih te su i za sljedeću sezonu najavili kako će tražiti moguća rješenja za motor i bolid, a teško je to očekivati. Stiže Sainz iz McLarena, a nakon mnogih nesuglasica odlazi Sebastian Vettel</p><h2>Red Bull</h2><p>Max <strong>Verstappen </strong>- ima višegodišnji ugovor<br/> Alexander <strong>Albon </strong>- nije mu sigurno mjesto </p><p>Nedodirljivi Max ima svoje sigurno mjesto te je Red Bullov projekt u lovu na Lewisa Hamiltona. Izvlači maksimum iz bolida, lovi postolja, a drugi vozač u Red Bullu je miljama daleko. Tako bi nakon lutanja Alexander Albon mogao opet završiti u 'rezervnoj momčadi' odnosno AlphaTaurija. Spominje se kako bi na njegovo mjesto mogli doći Nico Hülkenberg ili Pierre Gasly</p><h2>McLaren</h2><p>Daniel <strong>Ricciardo </strong>- stiže iz Renaulta<br/> Lando <strong>Norris</strong> - potvrđen za sljedeću sezonu</p><p>Stižu im i Mercedesovi motori, a sa spomenutim bi dvojcem trebali bi ih i češće gledati na postolju. Sainz odlazi u Ferrari, stiže Ricciardo i trebala bi to biti jedna lijepa priča.</p><h2>Renault</h2><p>Fernando <strong>Alonso </strong>- potvrđen za sljedeću sezonu<br/> Esteban <strong>Ocon </strong>- potvrđen za sljedeću sezonu</p><p>Nakon odlaska Ricciarda, vraća se Fernando Alonso koji je u Renaultu bio svjetski prvak. Partner će mu biti Ocon, ali Esteban je već znao biti otpisan usred sezone pa se tu spominje i Pierre Gasly.</p><h2>Aston Martin</h2><p>Sebastian <strong>Vettel </strong>- stiže iz Ferrarija<br/> Lance <strong>Stroll </strong>- potvrđen za sljedeću sezonu</p><p>Tata Stroll ostavio je svog sina, a zahvalio se Sergiju Perezu. No, osim novog sponzora, doveo je i novo veliko ime - Sebastiana Vettela uz kojeg bi Lance još trebao stasati. </p><h2>Alphatauri</h2><p>Nema potvrđenih vozača za iduću sezonu</p><p>Kako su Gasly, Albon i <strong>Kvyat </strong>ugovorima vezani uz Red Bull, još nije poznato u kojoj će momčadi oni završiti. Spominje se i dolazak Yukija <strong>Tsunode</strong> iz Formule 2, a AlphaTauri bi kao RB-ov mlađi brat mogao rotirati vozače.</p><h2>Haas</h2><p>Nema potvrđenih vozača za iduću sezonu</p><p>Günther Steiner ne vidi više rješenja u Kevinu <strong>Magnussenu </strong>i Romainu <strong>Grosjeanu</strong>. Moguća rješenja spominju se u Sergiju Perezu i Nici Hülkenbergu, a u bolidu Haasa bi mogao završiti i Mich <strong>Schumacher</strong>, sin Michaela Schumachera. Spominje se i Nikita <strong>Mazepin</strong>, sin ruskog milijardera Dmitrija čiji bi otac sigurno 'pogurao' konstruktora za sina.</p><h2>Alpha Romeo</h2><p>Nema potvrđenih vozača za iduću sezonu</p><p>Kimi <strong>Raikkonen </strong>i Antonio <strong>Giovinazzi </strong>nisu više pod ugovorom, ali spominje se kako će Finac produžiti ugovor. A tko će biti s njim, to je pitanje. Vjerojatne opcije su juniori - Mick Schumacher, Callum Ilott i Robert Shwartzman.</p><h2>Williams</h2><p>George <strong>Russell </strong>- potvrđen za sljedeću sezonu<br/> Nicholas <strong>Latifi </strong>- potvrđen za sljedeću sezonu</p><p>Trenutno imaju dvojicu vozača na gridu, ali spominje se moguć dolazak Pereza koji bi donio i neke nove sponzor. Russell je Mercedesov vozač pa je pitanje što će biti s njim ako Williams odluči dovesti 'Checa'. </p><p>Bilo kako bilo, čeka nas uzbudljiva sezona s nekoliko promjena, a mnogo se spominje dolazak Micka Schumachera pa bi tako ubrzo opet mogli gledati slavno prezime u Formuli 1.</p>