Schumijev sin uskoro vozač F1?

Američki tim Haas promijenio je stav o svojim trenutnim vozačima, a Mick Schumacher, sin legendarnog Michaela Schumachera jedan je od glavnih pretendenata za poziciju vozača u 2021.

U 2021. godini, sve je u znaku promjena za američki tim Haas. Odlučili su se riješiti usluga Romaina Grosjeana (34) i Kevina Magnussena (28) te će sljedeću sezonu započeti s potpuno novim rosterom vozača. A tu bi mogao biti i Schumijev sin Mick.

Od 2016. godine, samo su trojica vozača upravljala bolidima Haas Formula 1 tima. Uz već navedeni dvojac, treći vozač bio je Esteban Gutierrez (29). Vlasnik Gene Haas i vođa tima Guenther Steiner odlučili su se za kontinuitet i iskustvo u svom naumu da pretvore ovaj tim u stalnog sudionika F1.

Zašto mijenjaju oba vozača?

Njihova strategija imala je neke prednosti, međutim za tim Haas ona se nije isplatila. Solidan rezultat u sezoni 2018. popratili su svojom najgorom sezonom do sada - sezoni 2019., a po svemu sudeći ova godina bit će još i gora. Američki tim ostvario je svega jadna tri boda i sada opstaju na devetoj poziciji.</p><p>S maksimalnim dozvoljenim budžetom od <strong>145 milijuna dolara</strong> za iduću godinu i revolucionarnim setom tehničkih regulacija u narednoj godini, koji za cilj ima omogućiti svima jednake uvjete na terenu i smanjiti razlike između timova, sada je trenutak za rizik, promjenu smjera i za pokušaj da se učini nešto novo.</p><p>Nema sumnje da je Grosjean dao doprinos timu, Francuz je osvojio prve bodove za Haas u debiju tima u utrci za veliku nagradu Australije. Također se uspostavilo da je bio u pravu prilikom dijagnosticiranja problema s prošlogodišnjim bolidom.</p><p>Međutim, stav kritičara je kako nije dovoljno konzistentan da bi opravdao svoje mjesto. Čak 20 utrka bez osvojenog boda nikako nije dobar pokazatelj. Ove godine bilo je mnogo znakova koji su ukazivali na to da zna kako se njegovo vrijeme u F1 bliži kraju. Prema posljednjim saznanjima Grosjean je navodno bio u Mahindrinom simulatoru prošlog tjedna, što možda ukazuje da je prelazak na <strong>Formulu E</strong> realna mogućnost. </p><p>Odluka je možda prestroga u slučaju Kevina Magnussena, koji je šest godina mlađi od Grosjeana, Danac je zasigurno bolji i kompletniji vozač od kad je napustio Renault i pridružio se manjem američkom timu. </p><p>Strategija tima se promijenila, i Magnussen se više ne uklapa u taj okvir. Naglasak više nije na iskustvu zbog čega se smatra kako <strong>Sergio Perez</strong> (30) i <strong>Nico Hulkenberg</strong> (33) neće biti njihovi nasljednici.</p><p>Neki se neće složiti s odlukom Haasa i Steinera, ali obojica gledaju dugoročno.</p><p>Haas trenutno ima jedan od najmanjih budžeta od svih aktivnih F1 timova. Model koji su koristili do sada, kupovina dijelova u maksimalnoj dozvoljenoj količini funkcionirala je u nekim situacijama, no kada stvari odu po kirvu Haas jednostavno nije opremljen pružiti reakciju koja je potrebna da bi ostao konkurentan u F1.</p><h2>Riskantna strategija?</h2><p>Dva mlada vozača, manje će financijski opteretiti tim. Stoga će Haas moći bolje upravljati financijama odnosno maksimalnim dozvoljenim budžetom čime bi poboljšali svoju konkurentnost. Do propisanog limita trenutno ih dijeli otprilike 50 milijuna dolara.</p><p>Ono što inicijalno gube u iskustvu i kvaliteti feedbacka, dobit će natrag kroz dva mlada vozača koji su gladni uspjeha, a pojačat će i budžet za inženjere i tehničke stručnjake ne samo kako bi pomogli razvoj vozača već i učinili svoje bolide bržima. </p><p>Haas nije investirao mnogo novca u infrastrukturu i dizajn zbog načina na koji je tim funkcionira i njihova je namjera nastaviti s takvim modelom kupovine dijelova od Ferrarija poput akumulatora, prijenosa i ovjesa. </p><p>Ako išta, taj odnos (s Ferrarijem) bi trebao postati još bliži. Trebat će im ljudi koji mogu učiniti da ti dijelovi efikasno funkcioniraju i koji razumiju zašto razvoj nije funkcionirao te kako brzo popraviti te probleme kao i software i hardware za bolje razumijevanje vlastitog bolida. </p><h2>Koje mlade vozače planiraju uzeti?</h2><p><strong>Callum Illot </strong>(21) već je trebao voziti za njih u Njemačkoj međutim taj plan je propao zbog loših vremenskih uvjeta na stazi. On se nada kako bi mogao dobiti novu priliku kasnije ove godine, najverjatnije u Abu Dhabiju, ali unatoč tome on nije glavni konkurent za tu poziciju.</p><p>Kao glavni konkurent spominje se <strong>Mick Schumacher </strong>(21) - sin legendarnog Michaela Schumachera - unatoč tome što se inicijalno govorilo o njegovom odlasku u Alfa Romeo. Pretpostavka je kako će Haas i Ferrari čekati nakon utrke u Bahreinu gdje se vozi finale sezone F2 kako bi donijeli konačnu odluku i objavili dogovor. </p><p>Drugo sjedalo je nešto otvorenije. Moguće je kako će u njega zasjesti drugi Ferrarijev junior, ali i ruski vozač <strong>Nikita Mazepin </strong>(21) također bi mogao biti dobar kandidat, a ulogu igra i potpora koju ima od strane svog bogatog oca. </p><p>Kakav god na kraju odaberu, roster će sasvim sigurno biti mlađahan. Haas sada stavlja svoje povjerenje u talent i financijsku pomoć koja dolazi s njim u paketu u pokušaju da ponovno postignu formu iz sezone 2018. i time postanu konkurentan i konzistentan F1 tim, piše <a href="https://www.formula1.com/en/latest/article.analysis-why-haas-have-changed-direction-on-drivers-and-the-key-contenders.2vYQaH5yBODAiOHpQyWhJ9.html" target="_blank">Formula1.com</a>.</p>