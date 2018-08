Što čeka Čilića? Đoković meč ranije brutalno uništio reket...

Drugi puta ove sezone susreću se Marin Čilić i Novak Đoković. Iako je u karijeri naš tenisač čak 14 puta izgubio od Đokovića, zadnja dva susreta Marin je dobio - u Parizu 2016. i u finalu Queensa prije dva mjeseca.

Čilić je prethodni tjedan u Torontu igrao vrlo dobro, u četvrtfinalu zaustavio ga je Rafael Nadal, koji je upravo protiv njega imao najteži posao. U prvom setu Marin ga je maksimalnom agresijom praktički 'otpuhao' s terena. Kasnije su mu se, kako to često biva kod našeg tenisača, potkradale neprisiljene pogreške, posebno krajem drugog seta, a u nastavku je Španjolac bio sigurniji.

Međutim, ovaj tjedan u Cincinnatiju priča je malo drugačija. Čilić više oscilira, muči se s tajmingom i znaju mu se gomilati 'crne rupe'. Ipak, preživio je Copila i Hačanova, a iskoristio je i povoljan ždrijeb, koji mu je u četvrtfinalu dodijelio Pabla Carrena Bustu, koji nije u bajnoj formi.

Titula u Queensu protiv Đokovića zasigurno će mu uliti dobru dozu samopouzdanja pred ovaj dvoboj. S druge strane, niti srpski tenisač nije pretjerano uvjerljiv. Mannarino, Dimitrov i Raonic uspjeli su mu uzeti set, a ovotjedna boljka su mu poeni kada on ima inicijativu.

Svoje frustracije iz meča s Raonićem iskalio je na reketu.

