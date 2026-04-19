Što čeka novog sportskog direktora Hajduka? Mora 'izmisliti' deset milijuna eura
Pred Grafom je gomila posla, a već sada mnogi procesi dobrano kasne, što je bio slučaj i prethodnih godina. Već bi se moralo znati što će se napraviti s igračima kojima istječu ugovori, ali i što će biti s Rebićem i Livajom
Nikola Kalinić izdržao je tek 109 dana, François Vitali je, pak, potrajao 295 dana, a mandat Gorana Vučevića stao je na 221 danu. To su bili sportski direktori Hajduka otkako je na čelo kluba došao Ivan Bilić, a četvrti njegov izbor u posljednje dvije godine na tako ključnoj funkciji bit će Poljak Robert Graf (46), koji je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine.