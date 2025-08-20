Što 'Cro Cop' radi u mirovini? Podučava policiju, mnogi traže njegov savjet, a trenira i sinove

Mirko Filipović (50), legendarni "Cro Cop", jedno je od najpoznatijih imena u svijetu borilačkih sportova. Od ringova japanskog Pridea i K-1 do oktogona UFC-a, njegova snažna lijeva noga donijela mu je brojne pobjede i postala njegov zaštitni znak, a izjava "desna noga bolnica, lijeva noga groblje" postala je dio globalne sportske kulture. Nakon što je 2019. godine završio karijeru, nije prestao s svakodnevnim treninzima te je i dalje u fenomenalnoj formi, a svoju radnu etiku prenio je i na sinove te na još neke MMA borce.

Zagreb: Dan otvorenih vrata Policijske akademije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mirko je nakon moždanog udara 2019. završio profesionalnu karijeru, ali to nije bio kraj njegovog života u MMA borbi. Poznato je da skoro svaki dan trenira, a i njegovi sinovi, Ivan i Filip, izgledaju slično kao on. Prije je govorio kako baš ne bi volio da njegovi sinovi idu njegovim stopama, ali sada ih s ponosom objavljuje na društvenim mrežama, gdje se vidi kako su i oni u sjajnoj fizičkoj formi. Mirko je kroz godine imao podijeljene stavove o sinovljevoj potencijalnoj karijeri.

- Ako ga srce povuče u sport, imat će moju podršku. Imat će, ako ništa drugo, najboljeg trenera na svijetu - rekao je Mirko o svom sinu Ivanu, a o Filipu je jednom rekao:

- Kada bih ja s 14 godina ušao u fajt s mojim Filipom kojem je sad 14 godina, imao bih šanse otprilike poput brancina u ribljem restoranu.

Uz treniranje za sebe, "Cro Cop" voli podučiti nove borce, ali i ljude kojima je MMA borba potrebna za svakodnevni posao. Tako je u listopadu 2024. potpisao volonterski ugovor s MUP-om te obučava buduće policijske službenike. Podsjetimo, Mirko je bio član Antiterorističke jedinice Lučko, a njegov volonterski posao u MUP-u obuhvaćao je razvoj snage i kondicije kod policijskih službenika te razvoj borilačkih vještina koje se mogu primijeniti u tom poslu.

Pula: Dani otvorenih vrata policije | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Njegova fizička snaga i danas je impresivna, u što su se nedavno uvjerili i sudionici FNC-ovog reality showa "Fight of Nations". Kao gostujući mentor, Mirko je mladim borcima i njihovim trenerima, Aleksandru Iliću i Miranu Fabjanu, demonstrirao nekoliko tehnika. Fabjan, borac težak 106 kilograma, bio je iznenađen Mirkovom snagom.

- Kad me Mirko podigao u zrak, kao da je podignuo pero. To je bilo strašno, kakva je to snaga i stisak. Mirko je institucija, životinja - rekao je tada Fabjan.

Uz fizičku pripremu, "Cro Cop" jako brine i o mentalnoj snazi te je priznao kako jako voli igrati šah. Jednom je rekao da skoro svaki dan prije spavanja analizira partije šahovskih velemajstora.