Što je Liga nacija, koji je novac u igri i što donosi 'vatrenima'?

Uefina Liga nacija, pokrenuta 2018. godine, donijela je revoluciju u svijet međunarodnog nogometa. Ovo natjecanje, osmišljeno kako bi zamijenilo većinu besmislenih prijateljskih utakmica, pruža reprezentacijama priliku za natjecateljske susrete s ekipama sličnog ranga. Četvrto izdanje ove sezone donijelo je i neke novosti u formatu.

Pokretanje videa... 00:45 Pitali smo navijače što misle o povratku Marka Livaje u reprezentaciju | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Što je Liga nacija?

Liga nacija je međunarodno nogometno natjecanje u kojem sudjeluju reprezentacije članice Uefe. Cilj je bio smanjiti broj nevažnih prijateljskih utakmica i omogućiti reprezentacijama da igraju protiv sebi ravnih suparnika. Natjecanje se odvija u ligaškom formatu, s promocijom i ispadanjem, što dodaje element kompetitivnosti i važnosti svakoj utakmici.

Format natjecanja 2024/25.

U četvrtom izdanju Lige nacija, 54 reprezentacije bile su podijeljene u četiri lige (A, B, C i D) na temelju rezultata iz prethodnog ciklusa (2022/23.). Lige A, B i C sastoje se od 16 timova, raspoređenih u četiri skupine po četiri tima. Liga D ima šest timova podijeljenih u dvije skupine po tri. Svaka momčad u ligama A, B i C igrala je šest utakmica u svojoj skupini (po dvije sa svakim protivnikom, kod kuće i u gostima), dok momčadi u Ligi D igraju četiri utakmice.

Ključne promjene u formatu 2024/25.:

novi nokaut krug : Uveden je četvrtfinalni krug za Ligu A. Pobjednici i drugoplasirani iz svake skupine Lige A igraju četvrtfinale (dvije utakmice, kod kuće i u gostima). Pobjednici četvrtfinala plasiraju se na završni turnir (Final Four).

: Uveden je četvrtfinalni krug za Ligu A. Pobjednici i drugoplasirani iz svake skupine Lige A igraju četvrtfinale (dvije utakmice, kod kuće i u gostima). Pobjednici četvrtfinala plasiraju se na završni turnir (Final Four). dodatne play-off utakmice : Uvedeni su play-off susreti za promociju/ispadanje između trećeplasiranih momčadi Lige A i drugoplasiranih momčadi Lige B, te između trećeplasiranih momčadi Lige B i drugoplasiranih momčadi Lige C.

: Uvedeni su play-off susreti za promociju/ispadanje između trećeplasiranih momčadi Lige A i drugoplasiranih momčadi Lige B, te između trećeplasiranih momčadi Lige B i drugoplasiranih momčadi Lige C. automatsko ispadanje i promocija: Četvrtoplasirane momčadi u Ligama A i B automatski ispadaju u nižu ligu, dok dvije najlošije četvrtoplasirane momčadi u Ligi C ispadaju u Ligu D. Pobjednici skupina u Ligama B, C i D automatski se promoviraju u višu ligu.

Raspored i datumi

četvrtfinale Lige A i razigravanja za ostanak u ligi A, B i C:** 20.-23. ožujka 2025.

završni turnir (Final Four): 4.-8. lipnja 2025.

play-off runda (liga C/D): 26.-31. ožujka 2026.

Hrvatska primila medalje za drugo mjesto u Ligi nacija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska u Ligi nacija

Hrvatska reprezentacija od formiranja Lige nacija natječe se u Ligi A, najvišem rangu natjecanja. U izdanju 2024/25., Hrvatska je bila smještena u skupinu A1 s Portugalom, Poljskom i Škotskom i završila na drugom mjestu s osam bodova, šest manje od Portugala, jednim više od Škotske i četiri više od Poljske.

Hrvatska u dosadašnjim izdanjima Lige nacija:

2018/19. Liga A, skupina 4 (3. mjesto), reformom natjecanja izbjegli ispadanje

2020/21.: Liga A, skupina 3 (3. mjesto)

2022/23.: Liga A, skupina 1 (1. mjesto), finalist (poraz od Španjolske nakon jedanaesteraca)

U izdanju 2022/23., Hrvatska je ostvarila najbolji rezultat, plasiravši se na završni turnir i osvojivši drugo mjesto, izgubivši u finalu u Rotterdamu od Španjolske nakon izvođenja jedanaesteraca.

Tko ide na koga u završnici?

Ako momčad Zlatka Dalića uspije izbaciti Francusku, u polufinalu će 5. lipnja igrati protiv pobjednika dvoboja Nizozemska - Španjolska. U prvom dvoboju u Rotterdamu remizirali su 2-2, "furia" se spasila poraza golom Merina u 93. minuti. Polufinale bi Hrvatska igrala u Torinu ili Stuttgartu.

U drugom polufinalu pobjednik dvoboja Italija - Njemačka ide na boljega iz okršaja Danska - Portugal (prva utakmica 1-0). Utakmica za treće mjesto igra se 8. lipnja na Olimpijskom stadionu u Torinu ili u Stuttgartu, a finale istog dana na Allianz Stadionu u Torinu ili na Allianz Areni u Münchenu.

Nagradni fond

Španjolska, kao branitelj naslova i pobjednik Europskog prvenstva 2024., jedan je od glavnih favorita. Na nju je koeficijent 3,75, no prvi je favorit trenutačno Njemačka (3,50). Portugal je treći favorit (kvota 7), a Hrvatska i Francuska su sad izjednačene s koeficijentom 8,50!?

Iako točan iznos nagradnog fonda za izdanje 2024/25. još nije objavljen, poznato je da pobjednik osvaja značajnu novčanu nagradu. U prethodnom izdanju (2022./23.), Španjolska je za osvajanje naslova dobila 10,5 milijuna eura, dok je Hrvatska kao drugoplasirana osvojila devet milijuna eura. Uz to, sve reprezentacije dobivaju i fiksni iznos za sudjelovanje, koji varira ovisno o ligi u kojoj se natječu, te bonus za osvajanje prvog mjesta u skupini.

Poveznica s kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Liga nacija 2024/25. djelomično je povezana s europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Dvanaest pobjednika skupina u prvom krugu kvalifikacija izravno će se kvalificirati za Svjetsko prvenstvo. Drugoplasirani iz tih skupina, zajedno s četiri najbolje rangirana pobjednika skupina Lige nacija (koji se nisu plasirali kroz kvalifikacije), ulaze u play-off za preostala četiri mjesta.

Liga nacija postala je važno natjecanje u kalendaru međunarodnog nogometa. Pruža kompetitivne utakmice, priliku za osvajanje trofeja i novčane nagrade, a također je povezana s kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je u Ligi nacija pokazala snagu, a izdanje 2024/25. donosi nove izazove i prilike za "vatrene", koji su na pragu novog završnog turnira.