Što je ruka, što nije? Španjolci objavili grafiku koja objašnjava pravila. I izaziva brojne upitnike

Španjolska je nakon produžetaka prošla domaćina Njemačku u četvrtfinalu. U prvih 90 minuta nije bilo pobjednika pa se sa rezultatom 1-1 otišlo u produžetke. U dramatičnoj završnici Mikel Merino je tek u 119. minuti zabio glavom na asistenciju Danija Olma i odveo "furiju" u polufinale. Utakmica nije završila bez sudačkih repova.c

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Orangutan Walter predvidio da će Španjolska pobijediti Njemačku u četvrtfinalu Eura | Video: 24sata/reuters

U 106. minuti Jamal Musiala silovito je pucao s ruba kaznenog prostora, a loptu je na putu prema golu rukom zaustavio Marc Cucurella. Sudac Anthony Taylor nije dosudio penal, iako mnogi smatraju kako je u toj situaciji Njemačka oštećena. Uefa je prije Eura objasnila sucima koje bi trebale biti smjernice da bi shvatili koja je ruka dobrovoljna za penal, a koja nije.

Euro 2024: Spain - Germany | Foto: Tom Weller/DPA

Grafikon na kojemu se nalazi igrač koji pokazuje razne položaje ruke kao kazaljke na satu objavio je španjolski Diario As. Podrazumijeva se da je svaka ruka iznad ramena izvan svog prirodnog položaja i stoga je kažnjiva. Igranje rukom pod kutom od gotovo 60 stupnjeva ima više prostora za tumačenje, a odluka se prepušta sucu.

Igranje rukom pod kutom od 45 stupnjeva ili manjim, što je bio slučaj s Cucurellom, podrazumijeva se kao prirodni položaj igrača čime on ne širi obujam svog tijela.

Foto: Diario As

Prema ovakvom tumačenju pravila, niti ruka Ivana Perišića u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji protiv Francuske nije se trebala suditi. No tada je glavnog suca utakmice, Argentinca Néstora Pitanu, ipak zvao VAR na pregled snimke, a potom je pokazao na bijelu točku.

Foto: FIFA TV/YouTube

Situaciju oko potencijalnog jedanaesterca za Njemačku komentirao je i sam Cucurella na press-konferenciji.

- Ja sam igrač i ne petljam se u to. Ali ako su suci rekli da nije igranje rukom, i ja kažem da nije igranje rukom. Razumijem da je to pomalo dvojbena situacija. No da je Njemačka pobijedila, mislim da o tome ne bi bilo govora. Mogli smo se žaliti i što Kroos nije isključen. Na kraju smo pobijedili i to je najvažnije - rekao je igrač Chelseaja.