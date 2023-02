Što je s Hrvatima? Novi trener Southamptona poručio igračima 'Ne budete li bolji, nećete igrati'

Za Mislava Oršića (30) transfer u Southampton bio je ostvarenje sna. Prešao je u Premier ligu, najpopularniju ligu na svijetu gdje je konkurencija opaka.

Međutim, i sam Oršić ostao je iznenađen koliko je velika konkurencija. Hrvatski reprezentativac u kratkom je razdoblju ispao iz planova Nathana Jonesa, koji je nedavno dobio otkaz na poziciji trenera Southamptona.

Naslijedio ga je Ruben Selles (39), donedavni pomoćnik koji je vodio i B momčad Southamptona za koju je, nažalost, jedno vrijeme igrao i Oršić. Međutim, ni Selles ne računa ozbiljno na Oršića, kao ni Duju Ćaleta-Cara (26). Hrvati već treću uzastopnu utakmnicu nisu bili ni na klupi 'svetaca'.

Jacob Tanswell, novinar koji je posebno prati Southampton za The Ahtletic, tvrdi da Selles "reže" svlačionicu i da je nekim igračima već rekao da mogu spakirati kofere i tražiti budućnost negdje drugdje.

- Selles se izjasnio da neki igrači moraju biti bolji ili da neće više igrati do kraja sezone s obzirom na to da je čak 30 igrača u sastavu - piše u tekstu The Athletica.

Uzevši u obzir dobivenu minutažu, mnogi navijači Southamptona smatraju da su među njima Oršić i Ćaleta-Car.

Iako Selles izabran kao privremeno riješenje na klupi Southamptona, ovaj 39-godišnjak je izrazito ambiciozan, pa je tako u petak pred engleskim novinarima rekao da želi biti stalni trener kluba. Nakon sjajne pobjede protiv Chelseaja možda i postane.

