Što možemo očekivati? Lino će nam predstaviti novu Hrvatsku

U odnosu na momčad koja je razočarala navijače na Euru Lino Červar napravio je velike promjene. Nema tu više Alilovića, Čupića, Vorija, Buntića, Gojuna, odmaraju se ili su ozlijeđeni Karačić, Pešić, Filip Ivić, Stevanović, Duvnjak, Musa i priliku će na turneji po Švedskoj idućih par dana dobiti neki novi klinci. Rekli bi neki, par mjeseci prekasno, no činjenica je da će u ove dvije utakmice Lino predstaviti neku novu Hrvatsku, igrače koji bi trebali iskočiti iz sjene i javnosti pokazati što točno u idućim godinama možemo očekivati od njih.

Izbornik je najavio i drugačiji stil igre, a to se, prije svega, odnosi na igru u obrani. Za razliku od prijašnjih godina Hrvatska će puno manje mijenjati igrače obrana-napad, puno je manje klasičnih specijalaca, a samim time trebali bismo dobiti i na brzini tranzicije koja nam je u posljednje vrijeme stvarala velike probleme.

Naravno, igračima koji su otputovali u Švedsku u idućim akcijama pripisat ćemo i Duvnjaka, i Karačića, na raspolaganju će biti i donedavno naš prvi golmanski tercet (Ivić, Pešić, Stevanović)... No, ovo što danas imamo na raspolaganju najbolje je što Lino može skupiti i zato će pravo zadovoljstvo biti vidjeti kako je to umaški čarobnjak zamislio.

Lijevo krilo - bez promjene, desno - tražimo pomoć Horvatu

Na lijevom krilu nema promjena (Mihić, Štrlek), na drugoj strani novom kapetanu Horvatu priključio se suigrač iz kluba Božić-Pavletić i tu bi za drugo mjesto mogla biti borba u budućnosti. Na golu će novi trener golmana Mirko Bašić isprobati dva povratnika, Šegu i Šunjića. Onaj koji bolje iskoristi priliku u Švedskoj mogao bi dobiti priliku i u kvalifikacijama sa Crnom Gorom jer nitko od naših golmana posljednjih godina nije briljirao i nema zacementirano mjesto među Kaubojima.

Pivoti - Brozović bi mogao biti veliki dobitak

Pivoti su također bili na udaru na posljednjim natjecanjima. Naš nominalno prvi pivotmen je Marino Marić, no njega prati glas da mu je igra u obrani slabija strana i tu će Červar tražiti pojačanje. Prijašnjih su se godina na toj poziciji mijenjali Musa, Vori, Kozina, Brozović, spominjao se i povratak Sulića, a u Švedskoj će priliku uz Marića dobiti Brozović, koji je u najboljoj formi ove sezone od svih spomenutih, te Kozina. Tko se dokaže u utakmicama s europskim doprvakom bit će i u kvalifikacijama protiv Crne Gore.

Desni vanjski - Stepančić i ostali

Vanjska linija, motor svake rukometne momčadi, nekako nam izgleda i najbolje, uz lijevo krilo, naravno. Na desnoj strani u godinama koje dolaze prvi izbor Line Červara bit će Luka Stepančić, igrač koji korektno igra i obranu, pucač koji svakog dana trenira s Karabatićem, Hansenom, Narcisseom i kad je u pravom ritmu može razbiti bilo koga. E, sad, tu Lino traži drugog čovjeka, igrača koji, kao što je to nekad radio Kopljar, može igrati podjednako kvalitetno i obranu i napad. Ovoga puta izbor je pao na Vrankovića, snažnog ljevaka kojem je najveći adut upravo obrana, a ni u napadu nije 'rupa'. U taj izbor treba u budućnosti uvrstiti Vuglača, Šebetića, Šimu Ivića, možda i Sršena koji igra dobro u Szegedu...

Lijevi vanjski - e tu imamo bombardere

Na lijevom vanjskom imamo vjerojatno najveći potencijal za rast. Nominalno prvi lijevi vanjski je Marko Mamić, igrač koji raste kod Dušebajeva u Kielceu, no isto tako vanjski koji u Poljskoj uglavnom igra obranu. Na Euru je pokazao da mu nedostatak napadačkih minuta ne predstavlja problem i s razlogom ga smatramo našim prvim lijevim vanjskim. No za vratom mu pušu Stipe Mandalinić, bombarder koji ne igra, ili barem ne igra dobro, obranu te Halil Jaganjac. Mladi Riječanin jedan je od najboljih juniora svijeta, igrač kojeg zbog radnih navika uspoređuju čak i s Draženom Petrovićem... Snažan je, u napadu izgleda doista moćno, a kad netko na njega naleti u obrani neće se usrećiti. Podsjeća malo na Nikolu Karabatića i Halilu svakako treba dati minuta da hrvatskoj javnosti pokaže što zna. Jer, Lino to već zna. Doveo ga je u Metalurg, a ovaj je tamo postao najbolji strijelac SEHA lige.

Srednji vanjski - imamo bogatstvo kao nitko

I na kraju smo došli do srednjeg vanjskog. E tu imamo doista izbor kao nitko u svijetu. U Švedskoj će igru voditi Luka Cindrić, naš najbolji igrač posljednjih mjeseci, te napokon zdravi Domagoj Pavlović. Dva brza igrača, odlični realizatori, nepredvidljivi... A kada pogledate da Igor Karačić i Domagoj Duvnjak ni nisu u Švedskoj jasno vam je zašto kažemo da je to naša najbolja pozicija u momčadi. Neke reprezentacije bile bi sretne samo s jednim od četiri spomenuta.

Linov 'totalni rukomet'

Popis igrača jasno sugerira da tu više neće biti specijalaca za obranu ili napad i otkriva Červarovu želju, a to je igra na cijelom terenu jer ovo će biti neka nova momčad od koje ne trebamo tražiti čuda, ali svakako nam neće biti iznenađenje ako nas do njih odvedu...