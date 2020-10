U subotu je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj gu\u0161ta u lijepom vremenu i upija sunce pa se \u010dini da mu u samoizolaciji i nije tako lo\u0161e. Sportsko tijelo otpornije je na utjecaje virusa nego u normalna\u00a0\u010dovjeka, no ni to nije garancija za suzbijanje svih simptoma virusne po\u0161asti. Ronaldo \u0107e u izolaciji biti sve dok ne dobije negativan nalaz.

<p><strong>Cristiano Ronaldo </strong>bio je pozitivan na <strong>Covid test </strong>još tamo 13. listopada nakon čega je ušao u standardan proces samoizolacije. Prije tri dana ponovno je odradio test i na prepast svih Juventina test je ponovno bio pozitivan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo na treningu Juvea</strong></p><p>Zbog problema s <strong>korona virusom </strong>Portugalac neće igrati u 5. kolu Serie A protiv <strong>Verone</strong>, no ono što je svim poklonicima 'stare dame' još više zabrinjavajuće je mogući izostanak u sudaru protiv <strong>Barcelone </strong>u Ligi prvaka. Čelnici <strong>Juventusa </strong>i njihove medicinske službe testirat će Ronalda još nekoliko puta u nadi da će zadovoljiti kriterije ozdravljenja, ali do tada...</p><p>Ronaldo vrijeme provodi u uobičajenim rutinama. Svaki dan vježba i jede po planu. Jednog te istog menija drži se već godinama, a dnevno pojede šest obroka, od čega čak dvaput ruča i večera, jednom doručkuje i ima jednu užinu.</p><p>Unazad par dana promijenio je imidž i ogulio glavu 'na nulu'.</p><p>U subotu je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj gušta u lijepom vremenu i upija sunce pa se čini da mu u samoizolaciji i nije tako loše. Sportsko tijelo otpornije je na utjecaje virusa nego u normalna čovjeka, no ni to nije garancija za suzbijanje svih simptoma virusne pošasti. Ronaldo će u izolaciji biti sve dok ne dobije negativan nalaz.</p><p>A vrijeme u borbi s koronom iskoristio je i kako bi pogledao posljednju borbu u karijeri velikog prijatelja <strong>Khabiba Nurmagomedova</strong>.</p><p>- Otac ti je ponosan, čestitam brate - napisao je popularni nogometaš objavivši fotografiju na kojoj gleda Khabibovu borbu na Insta Storyju.</p>