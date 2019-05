Što sad? Bori se za ostanak s klubom kojeg će voditi od ljeta

Niko Kovač prošle se sezone oprostio od klupe Eintrachta iz Frankfurta u finalu njemačkog kupa protiv Bayerna i zapaprio budućem poslodavcu. Sličan slučaj, možda i još bitniji za uključene klubove dolazi iz Nizozemske.

Henk de Jong (54) trener je De Graafschapa, kluba na čijem je stadionu Ajax u posljednjem kolu Eredivisie proslavio naslov prvaka, i koji je završio na pretposljednjem mjestu, što znači - razigravanje za ostanak u ligi.

De Jongov je budući klub Cambuur, 10-plasirana momčad nizozemske druge lige koja je posljednja izborila razigravanje za ostanak. I ždrijeb je spojio, pogodili ste,baš De Graafschap i Cambuur.

Dogodilo se to u polufinalu, a u prvoj utakmici kod Cambuura rezultat je bio 1-1. Uzvrat je u srijedu kod De Graafschapa, a De Jong kaže kako se ne zamara hoće li sljedeće sezone biti trener u prvoj ili drugoj ligi i kako će do toga doći.

- Sportaš sam i ne želim ispasti iz lige. Siguran sam da nitko u Cambuuru ne očekuje moju pomoć. Trener sam De Graafschapa i nisam se čuo ni s kim iz Leeuwardena - tvrdi Henk de Jong.

Sigurno mu neće biti svejedno jer De Jong je višestruko vezan uz Cambuur. Bio je u klubu šest godina, od 2010. do 2016., i to prvo kao pomoćnik, pa privremeni trener, još jednom pomoćnik i glavni trener od 2014. do 2016. godine.

Momčad koja pobijedi u trećem, finalnom kolu kvalifikacija, za mjesto u Eredivisie sljedeće sezone igrat će protiv boljega iz susreta TOP Ossa i Sparte Rotterdam. Sparta je u prvoj utakmici u gostima slavila 2-0. U drugom finalu igrat će pobjednik para Go Ahead Eagles - Den Bosch (1. utakmica 2-2) i RKC Waalwijk - Excelsior (2-1).