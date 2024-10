Što sad? Hrvatska nije osigurala četvrtfinale Lige nacija, ali još može biti i prva. Slijedi odluka

Zašto bi moglo jednostavno kad može i komplicirano? Hrvatska je sredinom prvog poluvremena mogla pobjeći Poljacima na tri gola razlike i praktički riješiti utakmicu, no nije u tom uspjela, uslijedio je novi pad i u nastavku su domaćini došli do remija (3-3) i to nakon što su u završnici imali igrača više zbog vrlo diskutabilnog crvenog kartona Dominika Livakovića.

Hrvatska je tako ostala na drugom mjestu skupine 1 u najjačem razredu Lige nacija, i dalje s dobrim šansama za četvrtfinale koje nosi jedno od dva mjesta. Ono nosi i status nositelja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo iako bi "vatreni" i na temelju Fifina rankinga trebali biti u toj skupini.

Što slijedi Hrvatskoj?

Za mjesec dana slijedi novo reprezentativno okupljanje, "vatrene" u tom terminu očekuju gostovanje kod Škotske u Glasgowu 15. studenog pa utakmica protiv Portugala 18. studenog u Splitu, obje s početkom od 20.45.

Što treba Hrvatskoj za prvo mjesto u skupini?

Dobra je vijest što u utorak ni Portugal nije pobijedio, odigrao je samo 0-0 kod Škotske pa je bodovna razlika za vodećom momčadi u skupini ostala tri boda. To znači da će Hrvatska, ako pobijedi u obje utakmice osvojiti prvo mjesto (pod pretpostavkom da će Portugal kod kuće pobijediti Poljsku), pri čemu će joj u Splitu trebati pobjeda s dva ili više golova razlike.

Što treba Hrvatskoj za drugo mjesto u skupini?

Remi u Varšavi bio je bitan da Poljaci ostanu tri boda u zaostatku za Hrvatskom, ali i da budu lošiji u međusobnom omjeru u slučaju istog broja bodova. To znači da će momčadi Zlatka Dalića biti dovoljan i bod u Glasgowu ako pritom Poljska ne pobijedi Portugal. Isto vrijedi i ako pobijede i Hrvatska i Poljska.

Što ako budemo treći u skupini?

Poljska je i dalje u igri za drugo mjesto i može prestići Hrvatsku ako pobijedi u obje utakmice, a Hrvatska ne osvoji više od tri boda, ili ako osvoji četiri, a Hrvatska izgubi obje utakmice. Treće mjesto značilo bi razigravanje za ostanak u elitnom razredu za iduće izdanje Lige nacija s nekom od drugoplasiranih momčadi iz skupina Lige B.

Može li Škotska stići Hrvatsku?

Da, i ta je opcija još otvorena. Otočanima su naravno šanse teoretske, morali bi pobijediti u Glasgowu s više od jednog gola razlike, a onda i Poljake u zadnjem kolu također s dva ili više golova razlike, pri čemu bi i Hrvatska morala izgubiti od Portugala. Tad bi posljednja bila Poljska zbog lošijeg međusobnog omjera od Hrvatske.

Raspored do kraja Lige nacija

Škotska - Hrvatska , 15. studenog, Glasgow, 20.45

, 15. studenog, Glasgow, 20.45 Portugal - Poljska, 15. studenog, Porto, 20.45

Hrvatska - Portugal, 18. studenog, Split, 20.45

- Portugal, 18. studenog, Split, 20.45 Poljska - Škotska, 18. studenog, Varšava, 20.45