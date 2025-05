Gazda Modrić doveo prvo pojačanje u Swansea! 'Nazvao je i rekao zašto bih trebao doći'

Luka Modrić kao igrač ostavio je ogroman trag u nogometnom svijetu, a želja mu je bila ući u neki klub kao investitor i pokušati ga lansirati u visine. Prije mjesec dana postao je manjinski vlasnik velškog kluba Swansea City. Dio je vlasničke strukture u kojoj su Andy Coleman, Brett Cravatt, Nigel Morris i Jason Cohen, a njegov udio u klubu je pet posto.

Hrvatski nogometaš je već dulje vrijeme razmišljao o ulasku u nogometni biznis, a vlasnici Swanseaja, koji su htjeli primamiti poznato svjetsko ime kojim bi popularizirali klub, vidjeli su priliku i uspjeli ga dovesti. I njegova uloga neće biti samo ona na papiru. Ideja je da se uključi u nogometne operacije kluba te iskoristi svoj utjecaj i znanje stečeno u nogometnom svijetu za dovođenje igrača. I nije dugo trebalo čekati da se Luka okuša u novoj ulozi.

Foto: Juan Medina

Švedski napadač Zeidane Inoussa (22) prešao je u Swansea u transferu vrijednom šest milijuna eura, a za švedske medije otkrio je da je cijelom poslu sudjelovao i Modrić koji ga je nazvao i rekao zašto bi trebao potpisati za velški klub.

- Zabavno je. Ne govorim to samo zato što je on jedan od vlasnika Swanseaja, već sam to rekao, ali mislim da je on najbolji vezni igrač ikada. Barem od onih koje sam ja vidio. Zvao me nekoliko dana prije nego što sam dogovorio sve s klubom. Puno mi je značilo čuti njegovo viđenje projekta i razloge zašto bih trebao potpisati za njih. Baš sjajno iskustvo - kazao je Inoussa pa objasnio detalje razgovora:

- Najviše je govorio o projektu, svom viđenju kluba i budućnosti momčadi. Sumnjam da me je vidio kako igram, ali rekao je da je čuo pozitivne stvari o meni. Bilo je jako zabavno

Inoussa je u karijeri igrao za Caen, Murciju, drugu momčad Valencije, Brommapojkarnu, a od veljače 2024. godine bio je član Häckena gdje je igrao nogomet karijere. Zabio je 11 golova i asistirao sedam puta u 36 utakmica.