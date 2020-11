Što sad? Švedski epidemiolozi mogu nam i - zabraniti ulazak!

Domagoj Vida dobio je pozitivan nalaz na korona virus usred utakmice protiv Turske koju je igrao. Hrvatska u subotu treba gostovati u Švedskoj. U Hrvatskoj su za takve slučajeve cijele momčadi išle u izolaciju

<p>HNS je u večernjim satima, debelo poslije utakmice s Turskom, objavio kako je <strong>Domagoj Vida</strong> pozitivan na koronavirus. I da, kapetan s utakmice protiv Turske sada neće biti na raspolaganju za važne dvoboje Lige nacija protiv Švedske i Portugala. No, u cijeloj priči najviše čudi što nitko od hrvatskih reprezentativaca sada ne mora u izolaciju...</p><p>Idemo redom, hrvatski reprezentativci u ponedjeljak su se testirali na koronu i svi dobili negativne nalaze. Sukladno tome, Vida je bez ikakvih problema, kao i svi drugi reprezentativci, dobio 'zeleno svjetlo' za nastup protiv Turske. No, svi su se igrači u srijedu morali ponovo testirati za dvoboj sa Šveđanima, a to je odrađeno tijekom dana.</p><p>I Domagoj Vida tu je dobio pozitivan nalaz. Jasno, Domagoja Vide neće biti sljedećih dana u kadru hrvatske reprezentacije, ali čudi kako nitko od naših nogometaša ne mora u izolaciju.</p><p>Korona je posljednjih mjeseci sastavni dio nogometa, postoje brojni primjeri i u hrvatskom nogometu kada su kompletne momčadi (Rudeš, juniori Dinama, druga momčad Hajduka...) zbog jednog ili više pozitivnih nalaza morale u izolaciju. A eto, s hrvatskom reprezentacijom to nije slučaj. Zašto?</p><p>Uefa je napravila 'pravilnik o koroni' i slijepo se drži onoga što u njemu piše. Profesionalni nogometaši testiranja moraju odraditi dva dana prije europskih ili reprezentativnih utakmica i tko je pozitivan - mora biti odvojen od ostatka momčadi. A svi ostali mogu, bez ikakvog vremena provedenog u izolaciji, biti u kadru svojih trenera?!</p><p>Zanimljiv se slučaj proteklog tjedna dogodio i u <strong>Dinamu</strong>. Kompletna momčad testirala se na koronu u utorak (dva dana prije utakmice), neki su igrači, kao što je to već poznato, dobili pozitivne nalaze. I baš ti, zaraženi igrači, testirali su se ponovo na dan utakmice, a jedan od njih je samo dan kasnije dobio negativan nalaz. I bio je na raspolaganju Alenu Peternacu za dvoboj s Wolfsbergerom.</p><p>Prema tome, i dalje je nejasna situacija s hrvatskim reprezentativcima koji su ovoga trena pozitivni na koronu. Oni sada moraju biti odvojeni od ostatka momčadi, ali oni će se i sljedećih dana ponovo testirati, pa ako netko od njih bude negativan, moći će se priključiti hrvatskoj reprezentaciji u Stockholmu (manje vjerojatno) ili Splitu (više vjerojatno).</p><p>Hrvatski reprezentativci cijelo vrijeme nose zaštitne maske, one su obavezne u avionu i autobusu, svi su testirani i prije dolaska u reprezentaciju. Pazi se na raspored sjedenja u svlačionici, koristi se dezinfekcija. I uz takve je mjere teško očekivati teško očekivati da se proširi zaraza. No, nakon ovog slučaja svi će biti još češće testirani, pogotovo ovih dana dok su dio reprezentacije.</p><p>O tome brigu vodi doktor Zoran Bahtijarević koji je u konktaktu s našom epidemiološkom službom, pa se tu donosi zajednička procjena. Dapače, ako sljedeće testiranje pokaže još pozitivnih igrača, onda postoji mogućnost da će i cijela reprezentacija u samoizolaciju. No, naša epidemiološka služba ovaj slučaj zaraze mora prijaviti i Švedskoj koja mora donijeti odluku hoće li pustiti naše reprezentativce u državu.</p><p>Rijetki su slučajevi da epidemiološka služba neke države zabrani dolazak pojedine reprezentacije u svoju zemlju, no njihove su odluke jače i od same Uefe. U svakom slučaju, naš će Savez ovaj slučaj prijaviti Švedskoj, a onda će oni odlučiti hoće li pustiti naše nogometaše u državu, te hoće li uopće biti utakmice. Ili će se ona odigrati negdje drugdje...</p>