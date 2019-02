Hajduk ostao bez predsjednika! Huljaj je iznenadio sve i otišao

Ovo nije jednostavno, ali je došlo u trenutku za koji smo se mi nadali da će biti baš ovakav. Na prvoj sjednici Nadzornog odbora 5. siječnja predsjednik Jasmin Huljaj rekao nam je da postoji velika šansa da ode i da se ne vidi u Hajduku i nogometu iz razloga koji su prvenstveno osobne prirode, počeo je izvanrednu presicu u Hajduku prvi čovjek Nadzornog odbora Benjamin Perasović.

Jasmin Huljaj odlazi s mjesta predsjednika nakon samo šest mjeseci! U dogovoru s Nadzornim odborom, bit će u klubu do kraja ožujka, a natječaj za izbor novog predsjednika bit će objavljen već sutra (utorak) i trajat će osam dana.

- Nikakvih problema u nekakvom ljudskom, profesionalnom ili navijačkom smislu nema između nas. Upoznali smo se i sprijatelji. Pjevali smo skupa u autu prema Osijeku i još više na povratku iz Osijeka. Stvorili smo prijateljski i suradnički odnos i zato je ovaj trenutak objave smjene predsjednika drukčiji od prethodna dva. Dogovorili smo se s predsjednikom da odradimo prijelazni rok na najbolji mogući način. Htjeli smo pričekati prva tri kola i onda objaviti ovu vijest. Raspisat ćemo javni natječaj, iako to po Zakonu o trgovačkim društvima ne moramo, ali mi ne vidimo svoju funkciju na taj način. Napravit ćemo tranziciju u što je moguće kraćem roku. Jasmin Huljaj je tu s nama i ostat će koliko će biti potrebno s novim čovjekom da napravi kvalitetnu primopredaju i to je to - dodao je Benjamin Perasović.

Riječ je dobio Jasmin Huljaj.

- Ovo je moja osobna odluka koju sam donio nakon šest mjeseci rada u Hajduku. Obiteljska situacija dijelom je doprinijela toj odluci. Nakon što sam popričao s Nadzornim odborom, odlučio sam otići i sad zajedno radimo na dobroj tranziciji. Odradili smo dobar prijelazni rok, posložili smo financije i kad pogledam unazad šest mjeseci, stvarno smo puno toga napravili i ponosan sam na to.