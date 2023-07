Što se događa s Perišićem? Ivan trenira odvojeno s igračima koji bi mogli napustiti Tottenham...

Novo jutro, nova prilika za dolazak Ivana Perišića (34) na Poljud. I sam sportski direktor Mindaugas Nikoličius rekao je prije utakmice Superkupa da će napraviti sve što je u njegovoj moći da dovede Ivana među 'bile', a opet - tu je predsjednik Tottenhama Daniel Levy, oko šest milijuna eura koje Perišić još ima na ugovoru sa Spursima, a i pripreme u Australiji.

Hrvatski reprezentativac u 12 sati ima prijateljsku utakmicu protiv West Hama, a pitanje je hoće li na njoj zaigrati s obzirom na to da od dolaska u 'Down under' trenira odvojeno od momčadi s Hojbjergom koji bi trebao otići te Lo Celsom, Dierom i Spenceom.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Piše se na društvenim mrežama i forumima da su to nogometaši koji bi mogli napustiti redove Spursa prije početka sezone, a pitanje je što o Perišiću misli i novi trener Angle Postecoglou. Imaju problema na poziciji lijevog beka, ali i novu taktiku s četvoricom u zadnjoj liniji dok je Perija više za sustav s tri stopera.

Bilo kako bilo, ni u Australiji Ivan neće izbjeći poruke da je vrime jer tamo ima mnogo Hrvata koji se ne libe poručiti - 'Ivane, vrime je'.