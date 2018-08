Što se to kuha kod Cedevite?! Složili su fenomenalan roster

Godine neuspjeha u ABA ligi i europskim natjecanjima nagnali su čelnike Cedevite da sastave kompetentnu momčad koja će moći mnogima pomrsiti račune. Novi trener Sito Alonso dobio je potpunu slobodu od kluba da sastavi momčad prema svome guštu, a on im je odgovorio dovođenjem sedmorice stranaca i to dokazane i renomirane igrače.

Košarkaši Cedevite već su pet godina apsolutni vladari hrvatske košarke, no takve uspjehe ni blizu ne postižu na međunarodnim natjecanjima. Tako su se čelnici kluba odlučili na veliki iskorak koji će im, kako se nadaju, donijeti veće uspjehe u ABA ligi i europskim natjecanjima.

Sito Alonso napravio je zaista sjajan posao u sastavljanju momčadi. Dovedeni su prekaljeni igrači koji su se već dokazali u Europi te koji bi mogli itekako pomoći Cedeviti. Među novim pojačanjima pronašli su se i rođak Russella Westbrooka Justin Cobbs te sin legendarnog Alvina Robertsona Elgin Cook.

Cobbs (27) je došao iz francuskog Le Mansa, a tamo je ostvario zaista zavidne brojke. Amerikanac igra na poziciji 1 i 2, a prosječno je zabijao 14 koševa po utakmici te dijelio 6 asistencija. Osim toga igrao je i u NBA, ali samo ljetnu ligu i predsezonu. Rođak mu je Russell Westbrook, a bilo bi predivno kad bi igrao barem upola kao bratić i već bi tad bio veliko pojačanje za Zagrepčane.

Let za Zagreb rezervirao je i Elgin Cook (25) koji igra na poziciji krilnog centra. Cook je prošlu sezonu igrao u dresu njemačkog Ludwigsburga a tamo je imao pristojnu statistiku prosječno zabivši 12.93 koša i 4 skoka po utakmici. Cook je inače sin legendarnog Alvina Robertsona čije uspjehe nema ni smisla nabrajati da ne zasjenimo njegovog sina.

U Dom sportova je stigao još jedan playmaker, a ime mu je Josh Magette (29). On ima i iskustvo igranja u najjačoj ligi svijeta, a u dres Atlanta Hawksa je prošle sezone odigrao 18 utakmica prosječno postižući 3 asistencije. Puno više minuta dobio je u njihovoj G-league momčadi Erie BayHawks gdje je prosječno zabijao 15 koševa i dijelio 10 asistencija, što su zaista fantastične brojke.

James Bell (26) je još jedan Amerikanac koji se preselio u Zagreb, i aktualni je osvajač Eurokupa s turskom Darušafakom. Krilni centar je prosječno zabijao 9 koševa i imao 6 skokova, a vrhunac karijere doživio je u izraelskom Hapoel Holonu gdje je zabijao lijepih 15 koševa po utakmici.

Nakon četvorice Amerikanaca, red je došao na dva Brazilca i Španjolca s kojima se trener Cedevite susretao tijekom karijere i koji zna sigurno koje su njihove mogućnosti. Tu je renomirani bek šuter Vitor Benite (28), inače brazilski reprezentativac pod ravnanjem Aleksandra Petrovića.

Najbolje individualne rezultate je imao u španjolskoj Murciji, gdje je prosječno zabijao 11. 41 koševa po utakmici. Da ne bude usamljen u svlačionici Cedevite, pridružio mu se brazilski centar Augusto Lima (27), inače njegov suigrač iz Murcije. To je igrač vrlo lijepe biografije, a nosio je dresove Granade, Unicaje, Murcije, Reala, Bešiktaša i na kraju Xinjiang Guanghuija. Najbolje partije je pružao u Murciji postižući 10 koševa i 7 skokova po utakmici.

Kao šlag na kraju i kompletiranje rostera, stigao je slavni Španjolac koji je sa reprezentacijom osvajao zlato i broncu na Eurobasketu, a ime mu je Pablo Aguilar (29). Nastupao je za Real Madrid, Gran Canariju, Valenciju i Zaragozu. Posljednju sezonu je u dresu Gran Canarije imao 6 koševa i 4 skoka po utakmici.

