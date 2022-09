Što ste radili sa 17 godina? Ovaj mladić potpisao je s UFC-om

Najpoznatija borilačka organizacija na svijetu možda je dobila novu zvijezdu! UFC je potpisao Raula Rosasa (17), američkog tinejdžera koji će vrlo vjerojatno postati najmlađi borac u povijesti te organizacije.

Taj rekord trenutačno drži Dan Lauzon, koji je debitirao u UFC-u kada je imao 18 godina i 198 dana. Lauzon je tada poražen, a u UFC se vratio još jednom, četiri godine kasnije, kada je, također, upisao dva poraza.

Kako god, Rosas je ugovor s UFC-om zaradio sjajnim nastupom na 'Dana White Contender Series', a i sam White bio je očaran mladim borcem.

- Nikad nisam vidio nikoga sličnog, poseban je, drugačiji, ljudi me zovu i govore mi da sam lud ako ga ne potpišem - kazao je White.

Rosas je nakon uspješne amaterske karijere (6-0) ubrzo krenuo dalje. Sada i u profesionalnoj ima 6-0, a tvrdi da nije previše iznenađen što će dobiti priliku u UFC-u.

- Znao sam da ću dobiti taj ugovor. Govorim to od početka, otkad znam za sebe sam ovo želio. Bit ću prvak do svoje 20. godine, poštujem konkurenciju, ali želim taj pojas i stižem po njega do 20. ili ranije. Nitko me neće zaustaviti - kazao je.

Ako ispuni rečeno, Rosas će, jasno, postati i najmlađi prvak u povijesti UFC-a. Taj rekord zasad drži Jon Jones, koji je osvojio pojas u poluteškoj kategoriji četiri mjeseca prije 24. rođendana.

