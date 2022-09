Protivnik ga uspavao pa šokirao sve: Vaso završio MMA karijeru

Jedan je od najpopularnijih boraca u regiji, gdje god dođe napravi šou, ali od danas više ga nećemo gledati u MMA-u. Barem on tako tvrdi.

Osebujni crnogorski borac Vaso Bakočević izgubio je od Brazilca Maxa Dennera giljotinom već u prvoj rundi na priredbi SBC-a. Vaso se nije mogao izvući, ali nije htio tapkati pa ga je protivnik uspavao pred brojnom publikom. Trebalo mu je neko vrijeme da dođe k sebi, a onda je uzeo mikrofon i iznenadio sve prisutne.

- Nema ljepšeg mjesta od Beograda gdje bih završio s ovim sranjem. Nije problem izgubiti, ali predavati se, e to više nećemo. Ovo je moj kraj u MMA-u - rekao je Bakočević.

Je li to samo trenutak frustracije i razočaranja zbog poraza, predstava za javnost i varka kako bi izvukao više ili stvarno odustaje od ovog sporta, doznat ćemo uskoro. Ali ako ostane zaista pri svojoj odluci, to znači da nećemo vidjeti veliki revanš između njega i Francisca Barrija pod okriljem FNC-a. Ne podnose se, Croata ga je pobijedio prije godinu dana, mnogi su se nadali revanšu, čak je i postojala mogućnost, ali obzirom da odlazi iz MMA-a, to je sada malo vjerojatno.

MMA karijeru završio je tako s omjerom 42-22, a posljednju pobjedu okusio je prije tri mjeseca na FNC 6 u Karlovcu kada je pobijedio Kirila Medvedovskog. Karijeru će nastaviti u boksu bez rukavica.

