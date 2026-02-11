Što Vučevićev odlazak znači za Livajin status u Hajduku?

Što odlazak Gorana Vučevića iz Hajduka znači za Marka Livaju? Je li kapetan nakon odlaska sportskog direktora bliži transferu ili pak ostanku na Poljudu i, na koncu, tko će o tome odlučiti? Najkraći odgovor na pitanje koje muči navijače Hajduka, ali i ljubitelje nogometa u Hrvatskoj, jest da se kratkoročno ne mijenja ništa, ali i da bi se dugoročno puno toga moglo promijeniti jer je Vučević cijelo vrijeme bio na strani Livaje. Uostalom, on mu je i ponudio novi ugovor kojim ga je namjeravao vezati uz Hajduk do kraja karijere.

Podsjetimo, Livaja ima ugovor s Hajdukom do ljeta 2027. godine, a službeni Hajduk u više je navrata komunicirao kako ne namjerava pustiti Livaju te kako su kapetanu ponudili novi ugovor. Zadnji put o tome je bilo riječi na press konferenciji na kojoj je i objavljeno da Vučević odlazi:

- Bili smo u procesu pregovora s Markom i njegovim agentom. Nadamo se da ćemo to unutar skorijeg razdoblja i riješiti, najkasnije do petog mjeseca. Riješit ćemo to zajedno s njim - kazao je predsjednik Ivan Bilić.

U više navrata i sam Livaja govorio je kako karijeru namjerava zaključiti na Poljudu, ali ugovor nije potpisao. Najbliže istini jest da je do zastoja u pregovorima došlo zbog zamršenog odnosa s trenerom Gonzalom Garcijom, koji ga je preselio na klupu. Pa iako se Goran Vučević svojski trudio pronaći model suživota između trenera i kapetana, iako je pokušavao uvjeriti Garciju da prilagodi igru i dade još jednu priliku Livaji, nije uspio.

I nije tu bilo ni povišenih tonova ni svađe, kako neki špekuliraju, niti ih je moglo biti jer su i Vučević i Garcia staloženi tipovi koji su imali potpuno normalne odnose i suradnju. Problem je u tome što se njihove vizije nogometa ne poklapaju, bolje rečeno, potpuno su različite, i to je Vučević Garciji jasno dao do znanja. Uz dodatak kako se u njegovu viziju nogometa Livaja uklapa, a u Garcijinu se očito ne uklapa i zbog toga nije standardan, nego ulazi kad trener ostane bez drugih opcija.

Nastranu tko je tu u pravu, a tko nije, treba li Livaja više igrati ili ne treba, treba li Garcija ostati na klupi ili otići, ovo su činjenice. Kao što je činjenica da Vučević ne odlazi iz Hajduka zbog odnosa Garcia - Livaja, da Garcia neće dobiti otkaz bez obzira na rezultat te da Livaja neće otići. Potvrdio je to, uostalom, predsjednik Bilić na istoj press konferenciji, kazavši kako Garcia ostaje bez obzira na rezultate te kako će pokušati vratiti Livaju za pregovarački stol i potpisati s njim novi ugovor.

Hoće li to biti moguće i tko će napraviti ono što Vučević nije uspio, ostaje za vidjeti. Do tada ćemo vjerojatno gledati isti scenarij: trenera koji ima svoju viziju nogometa i Livaju koji se u nju ne uklapa te je zbog toga razočaran, ne samo odnosom trenera nego i kluba kojem je puno dao i od kojeg je očekivao zaštitu. Zbog toga, na koncu, niti ne želi potpisati novi ugovor. Kratkoročno se, dakle, ništa ne mijenja, Livaja i Garcija ostaju tu gdje jesu i teško je očekivati da će se nešto bitno promijeniti u njihovu odnosu.

Dugoročno je ova situacija potpuno neodrživa, ne samo zato što opterećuje cijeli klub nego i zbog financijskih razloga. Činjenica je da je Livaja ne samo najbolji nego i daleko najskuplji igrač u Hajdukovoj svlačionici i potpuno je neprirodno da kao takav na kapaljku skuplja minute s klupe. S druge strane, ni Livaja si ne može dopustiti da prosjedi još jednu sezonu na klupi i na taj način se raziđe s klubom kojem je toliko dao, bez obzira na to koliko ga Hajduk plaća. Stoga nije nemoguća ni varijanta da bude prisiljen povući potez za koji vjerojatno nije ni sanjao da će ga morati povući. Dosta toga ovisit će i o tome tko će doći na mjesto sportskog direktora te hoće li Garcia ostati na klupi.