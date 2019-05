Stojanović: Cijenim svakoga tko dođe, a Ivu Pinta još i više

Mali broj gledatelja? Svjesni smo da je bilo loše vrijeme, pa da Maksimir nema krov, pa da ljudi i ne žele po takvom vremenu doći na stadion. A ništa, možemo se samo nadati da će uskoro biti ljepše vrijeme, pa da ćemo do kraja sezone igrati pred više navijača, kaže Petar Stojanović.

Dinamo je pred 600-injak gledatelja svladao (3-1) Goricu, tako nastavio dominirati domaćom nogometnom scenom. Slovenski reprezentativac pružio je još jednu dobru partiju, bio aktivan po desnom boku kao tjedan dana ranije protiv Rijeke kada je pogodio okvir gola.

- Bila je to zaslužena pobjeda Dinama, a rezultat je mogao biti još i uvjerljiviji. Dobro smo odradili utakmicu, sve je bilo kako treba, a sada s istim pristupom i načinom igre idemo pobijediti u svim utakmicama do kraja sezone - nastavlja Stojanović.

Koliko vam se, nakon ovako uzbudljive sezone, teško "napaliti" na prvenstvene dvoboje bez rezultatske važnosti, a još pred tako malo navijača?

- Gledajte, mi svaku utakmicu moramo biti na pravoj razini, moramo biti maksimalno motivirani. Srećom, trener i stručni stožer uvijek pronađu način kako nas motivirati, u tome i uspijevaju što se vidi po našim ovogodišnjim rezultatima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dinamo za vikend odlazi u Zaprešić, a onda je na rasporedu finale Kupa...

- Sada se moramo dobro regenerirati, pa kvalitetno pripremiti i analizirati Inter. Sve je jasno, tu želimo pobjedu, tako se dodatno napuniti samopouzdanjem, ali i podići atmosferu u svlačionici uoči finala Kupa. Svi vjerujemo u tu dvostruku krunu, da ćemo osvojiti i taj Kup, a onda se u posljednjoj utakmici protiv Hajduka dostojno oprostiti od ove sezone. No, idemo korak po korak, prvo je na rasporedu Inter.



Dinamo je već doveo jednog igrača za novu sezonu, u Maksimir se vraća Ivo Pinto. Je li vas dovođenje novog igrača na vašu poziciju ipak malo uznemirilo?

- Ne, nije nimalo. Ovo je Dinamo, tu su uvijek najbolji igrači. Jasno je da u ovakvom klubu mora biti prava konkurencija, pred nama je puno utakmica, a to smo vidjeli i ove sezone. Ja ću uvijek respektirati svakog igrača koji dođe u Dinamo, a one koji dođu na moju poziciju poštovat ću još i više. Ivo Pinto je već bio u Dinamu, dobro poznaje ovu sredinu i okolinu, ali i kakvi su zahtjevi ovdje. On će svojim dolaskom pomoći meni, ja želim pomoći njemu, sve za dobrobit cijele momčadi - završio je Stojanović.