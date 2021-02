Prije nekoliko dana, dobio sam preko posrednika poruku da bi se Mario Hezonja želio vratiti u krug reprezentativaca. Ne želim govoriti o detaljima i imenima, ali mogu reći da su u hrvatskom košarkaškom savezu vrata svima otvorena, no isto tako i da se mora znati red i način, potvrdio nam je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković o povratku spomenutog 'Super Marija' u reprezentaciju.

Sve se češće počelo spominjati kako bi Hezonja mogao zaigrati za reprezentaciju nakon Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine, a naš je košarkaš trenutno bez kluba. Kako više nije u NBA ligi, okupljanja reprezentacije ne bi mu 'smetala' što se tiče privatnih priprema za sezonu s klubom, ali prvo treba napraviti neke stvari.

- Ako se želi vratiti u krug reprezentativaca, Hezonja mora sam nazvati mene, Dina Rađu ili izbornika Veljka Mršića, a ne slati poruke preko posrednika jer je to neozbiljno i na taj način ne želim uopće komunicirati. Osobno sam ga pokušao kontaktirati više puta, ali svi pokušaji bili su bezuspješni, ali ni ja ni nitko u Savezu nismo zlopamtila i ne gazimo preko leševa. Ako Hezonja želi igrati, postoji način na koji se to može ostvariti, ali taj potez nakon svega što se događalo, on mora napraviti - zaključio je predsjednik HKS-a Stojko Vranković.

Mario je dominirao u mlađim kategorijama te s mladom reprezentacijom Hrvatske uzeo europsko zlato i svjetsku broncu, s nepunih je 17 godina otišao put Barcelone. Izgledalo je kako će Hrvatska dobiti novog velikog igrača, na NBA draftu ga je prije šest godina kao peti pick uzeo Orlando čime je tada bio najviše rangirani hrvatski pick.

Tad su kola krenula nizbrdo i nije Mario odigrao kako su klubovi očekivali te je nosio još dresove New York Knicksa i Portland Trailblazersa, a nakon što su ga potonji razmijenili u Memphis, Grizzliesi su ga otpustili. A od spomenute 2016. nije ni zaigrao za Hrvatsku...

No, tko zna. Možda je upravo ovo svojevrsna ruka pomirenja, ako se Mario sam javi nekom iz Saveza, pa bi Hezonja opet mogao krenuti uzlaznom putanjom...