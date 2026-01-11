Stojković rekao 'ne' arapskim milijunima. Ostaje i miljenik publike, a bek odlazi u Tursku

Dinamo je na pripremama, igrači igraju pikado, atmosfera je jako dobra, a do sada se nije znalo tko ostaje, a tko ne. Ipak, sada bi puno toga trebalo biti jasnije. Ono što je najbitnije oko ostanaka je to da je Luka Stojković definitivno odbio arapske milijune i ostaje na Maksimiru, piše Germanijak. Većina navijača zagovarala je njegov ostanak i sada je to, čini se, službeno.

Pokretanje videa... 00:36 Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Aj Jazira poslala je Dinamu 3,5 milijuna eura za Stojkovića, "modri" su to navodno prihvatili te se čekala odluka igrača. On je odlučio da će se boriti za svoje mjesto u Dinamu te ostaje na pripremama u Čatežu. Germanijak piše da je Stojković obavio razgovor s klubom iz Arabije, zahvalio se na ponudi koja je bila ogromna, ali Stojković ne ide nigdje.

Što se tiče ostanaka, čini se kako i Robert Mudražija ostaje u Dinamu. Slovan iz Bratislave povukao je ponudu od blizu 700.000 eura te je "modrima" ponudio da veznjaka dovede na posudbu, pišu Sportske novosti. Ostaje za vidjeti hoće li tako ostati i do kraja prijelaznog roka, ali za sada će Mudražija nastaviti svoju borbu za minute u Dinamu.

Tu je i jedan odlazak. Naime Ronaël Pierre-Gabriel napušta Dinamo i ide u turski Kayserispor, kojeg vodi bivši trener Rijeke, Radomir Đalović, piše SN. Dinamo više ne računa na njega i to je postalo jasno "davnih dana. U turski klub RPG odlazi besplatno, ali će Dinamo imati čak 30 posto od idućeg transfera. U jednom trenu su navijači Dinama u njemu vidjeli najboljeg beka lige, ali već dugo se osjeća da bi mogao napustiti klub. Sada se to i dogodilo.