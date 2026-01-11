Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOGAĐANJA U DINAMU

Stojković rekao 'ne' arapskim milijunima. Ostaje i miljenik publike, a bek odlazi u Tursku

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Stojković rekao 'ne' arapskim milijunima. Ostaje i miljenik publike, a bek odlazi u Tursku
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Luka Stojković ostaje u Dinamu. Odbio je ponudu Al Jazire, koja je bila jako velika, te će se nastaviti boriti za mjesto u prvih 11. "Modri" su našli rješenje za RPG-a, a ostaje i veznjak

Admiral

Dinamo je na pripremama, igrači igraju pikado, atmosfera je jako dobra, a do sada se nije znalo tko ostaje, a tko ne. Ipak, sada bi puno toga trebalo biti jasnije. Ono što je najbitnije oko ostanaka je to da je Luka Stojković definitivno odbio arapske milijune i ostaje na Maksimiru, piše Germanijak. Većina navijača zagovarala je njegov ostanak i sada je to, čini se, službeno.

Pokretanje videa...

Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu 00:36
Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Aj Jazira poslala je Dinamu 3,5 milijuna eura za Stojkovića, "modri" su to navodno prihvatili te se čekala odluka igrača. On je odlučio da će se boriti za svoje mjesto u Dinamu te ostaje na pripremama u Čatežu. Germanijak piše da je Stojković obavio razgovor s klubom iz Arabije, zahvalio se na ponudi koja je bila ogromna, ali Stojković ne ide nigdje.

Što se tiče ostanaka, čini se kako i Robert Mudražija ostaje u Dinamu. Slovan iz Bratislave povukao je ponudu od blizu 700.000 eura te je "modrima" ponudio da veznjaka dovede na posudbu, pišu Sportske novosti. Ostaje za vidjeti hoće li tako ostati i do kraja prijelaznog roka, ali za sada će Mudražija nastaviti svoju borbu za minute u Dinamu.

Tu je i jedan odlazak. Naime Ronaël Pierre-Gabriel napušta Dinamo i ide u turski Kayserispor, kojeg vodi bivši trener Rijeke, Radomir Đalović, piše SN. Dinamo više ne računa na njega i to je postalo jasno "davnih dana. U turski klub RPG odlazi besplatno, ali će Dinamo imati čak 30 posto od idućeg transfera. U jednom trenu su navijači Dinama u njemu vidjeli najboljeg beka lige, ali već dugo se osjeća da bi mogao napustiti klub. Sada se to i dogodilo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026