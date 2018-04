Strah od osvete: Iz Liverpoola traže bolju policijsku zaštitu

Čelni ljudi Liverpoola zatražili su od policijskih službenika u Manchesteru dodatnu zaštitu njihovih igrača i navijača, naročito na mostovima ispod kojih će prolaziti njihov autobus na putu do Etihada, uoči uzvratne utakmice Lige prvaka protiv Manchester Cityja koja se igra u srijedu, ali njihova molba je odbijena.

Prošlog tjedna, kada je na Anfieldu odigrana prva utakmica između Liverpoola i Manchester Cityja (3-0), navijači Liverpoola pripremili su pravi pakao za gostujuće igrače. Dok je autobus s igračima Cityja dolazio na stadion, okupljena masa ga je gađala limenkama bocama i bakljama prilikom čega su ga u potpunosti uništili.

Strateg Manchester Cityja Pep Guardiola je nakon incidenta napao policiju u Liverpoolu.

- Inače, kad policija zna da će se nešto dogoditi, oni to pokušaju spriječiti. Nisam to očekivao od stanovnika Liverpoola - razočaran je bio Španjolac.

- Mi smo došli igrati nogomet i ne razumijem ovu situaciju. Autobus je uništen, nisam mislio da bi se takvo nešto moglo dogoditi u prestižnom klubu kao što je Liverpool. Nije to Liverpool, to su ljudi, dvojica ili trojica. Nadam se da se to više neće ponoviti - zaključio je Guardiola.

Foto: Twitter

Povodom navedenih incidenata Liverpool se ispričao, a oglasio se i zapovjednik policije u Liverpoolu koji je napade nazvao "potpuno neprihvatljivima"

- Ovakvo ponašanje ljudi koji su bacali boce, limenke i baklje je potpuno neprihvatljivo. Radit ćemo na tome da pronađemo krivce i privedemo ih pravdi - rekao je Paul White.

Foto: Twitter

I dok su svi u strahu od osvete Cityjevih navijača, Manchesterska policija smatra kako nisu potrebne dodatne zaštite.

- Naši planovi su da ljudi dođu do stadiona sigurno i uživaju u utakmici, a vjerujem kako ćemo to postići sa standardnim brojem policajaca. Nadajmo se da ćemo poslije utakmice pričati samo o nogometu, a ne o nekim drugim stvarima - rekao je viši inspektor policije u Manchesteru Dean Howard.

Svoje viđenje oko dolaska gostujućih navijača i igrača dao je i španjolski stručnjak na klupi Cityja.

- Otkad sam ja ovdje neredi se na Etihadu nisu nikad dogodili. Policija zna što treba napraviti. Liverpoolovi navijači će doći ovdje, a ja se nadam da će moći u miru pogledati nogometnu utakmicu.

Liverpool fans welcoming the @ManCity team bus, throwing cans, bottles and flares. A couple of @LFC fans treated for injuries due to being hit with objects thrown by there own fans



pic.twitter.com/Dnf3BdBUHG