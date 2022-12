Strahonja: Danilo je prvi došao do lopte, no kasnije je trebao dobiti 'školski' žuti karton...

Utakmicu između Hrvatske i Brazila sudio je Englez Michael Oliver. Iskusni sudac iz Premiershipa odradio je odlično svoj posao, iako je bilo malih zamjerka s obje strane. Evo kako je suđenje u četvrtfinalu SP-a prokomentirao HRT-ov sudački ekspert Marijo Strahonja.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bio je dobar. Teško upravljiva utakmica, nimalo lagana. Znamo na što su spremni Brazilci u smislu provokacije. Naši su to dobro branili. Znali su što ih očekuje. Bili su pripremljeni psihički i fizički - rekao je Strahonja pa dodao:

- Sad se svi kartoni brišu. Svi su na 'nuli'. Tako da definitivno imamo benefit u tom dijelu. Bilo je graničnih situacija, ali bilo je to dobro suđenje.

Situacija u kojoj je Danilo dobio žuti karton zbog visoko podignute noge prema glavi Juranovića?

- Naravno da mi gledamo srcem ovu utakmicu, ali ovdje je ipak Danilo došao prvi do lopta, kasnije je došlo do kontakta, ali ovo je žuti karton i samo žuti karton.

Foto: LEE SMITH

Foto: HANNAH MCKAY

O potencijalnom penalu za Brazilce početkom drugog dijela...

- Ispravna odluka. Juranović je bio u kontaktu s Neymarom, njegova ruka bila je prirodna u odnosu na pokret tijela. On ne vidi gdje pada lopta. Ima sudaca koji bi to svirali... Međutim, u konačnici to je ispravna odluka.

U drugom poluvremenu, 'vatreni' su tražili novo isključenje. Ovog puta zbog prekršaja već 'požutjelog' Danila nad Vlašićem.

- Danilo je napravio prekršaj u obećavajućoj situaciji. Međutim, ipak je to na centru. Školski žuti karton, ali možemo mu dati za pravo.

Foto: ANNEGRET HILSE

Najčitaniji članci