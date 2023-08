Strahonja: Dinamov gol je opravdano poništen. To je faul

U 6. kolu HNL-a konačno su na teren izašli svi prvoligaši nakon niza odgođenih utakmica, a kolo su na Maksimiru zatvorili Dinamo i Rijeka (2-1). Susret koji se danima nestrpljivo iščekivao nakon turbulencija na relaciji Rijeka-Zagreb zbog odlaska Sergeja Jakirovića s Rujevice u Maksimir.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Tenzije su uoči utakmice bile na vrhuncu, ali na terenu je to bila jednosmjerna ulica. Apsolutna dominacija 'modrih' protiv nemoćnih Riječana, na kraju je prednost mogla biti i još veća.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je poveo već u 6. minuti golom Stefana Ristovskog nakon ubačaja iz kornera, no VAR soba je reagirala i pozvala suca Patrika Kolarića da pregleda snimku, a on je na koncu dosudio prekršaj. Sporan je bio blok koji je u napadu napravio Josip Mišić nad igračem Rijeke.

- Postojao je faul, ušao je u blok, svojim pokretom tijela išao je zaustaviti igrača Rijeke. Sudac je pustio situaciju, nije mislio da je prekršaj, ali VAR soba je sjajno reagirala. Ispravna odluka suca - rekao je sudački stručnjak Mario Strahonja.

Marko Bulat je u drugom poluvremenu pao u riječkom šesnaestercu nakon duela s gostujućim igračem.

- Možda je postojao kontakt, ali to nije faul za penal. Na temelju čega ovdje suditi penal. Ovo je ispravna odluka.

Hajduk je pobijedio Varaždin (2-1) golovima Krovinovića i Dajakua, dok je jedini gol za domaćina zabio Belcar. Bilo je nekoliko spornih situacija, ali kako smatra Strahonja, sudac je dobro reagirao.

U 10. minuti lopta je Jelenića pogodila u ruku nakon što se odbila od noge.

- Odbila se lopta od noge nekontrolirano u ruku. Ta ruka nije kažnjiva.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U 40. minuti igrač Varaždina dirao je loptu rukom u svome šesnaestercu. Fran Jović pokazao je na bijelu točku, ali je potom i poništio svoju odluku jer je Benrahou bio u zaleđu.

- Bio je to penal, ruka je bila odvojena od tijela. Zaustavila je let lopte. To bi bio penal, ali sjajna reakcija pomoćnog suca, dobra VAR provjera i ispravno dosuđeno zaleđe.

Penal je tražio i Varaždin nakon što je Pilj pao u duelu s Krovinovićem.

- On bi pao svakako, a pitanje je je li tu došlo do kontakta. To nije kontakt za penal, obojica su bila u borbi za loptu.