Strahonja: Možda je bio faul uoči gola Istre, a sudac je morao kazniti Ercega zbog simuliranja!

U jesenskom dijelu sezone suđenje u HNL-u bilo je ispod razine. Gotovo nakon svakog kola vukli su se sudački repovi, klubovi se žalili na suđenje i tretman, a iz sudačke komisije upozoravali na pogreške. No, početkom proljetnog dijela sezona svanulo je sunce i sucima.

Iza nas je 22. kolo HNL-a i na radost mnogih, više se u tolikoj mjeri ne priča o sucima i njihovim pogreškama. Suci su odradili više nego dobar posao u ovome kolu, a oko sokolovo Mario Strahonja je u emisiji Stadion jedine primjedbe imao na suca Antu Čuljka koji je sudio utakmicu Istre i Osijeka (1-0).

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Propustio je na početku utakmice pokazati žuti karton Anti Ercegu koji je nerijetko simulirao, provocirao i ulazio u sukobe s igračima Osijeka. Tada ga je izbjegao, ali ga je dobio u 61. minuti zbog prekršaja. U 30. minuti pao je u šesnaestercu Osijeka nakon duela s Vedranom Jugovićem. Ta situacija se na VAR-u gledala osam minuta da bi na kraju Čuljak prosudio kako nema dovoljno intenziteta za penal.

- Erceg je pokušao inscenirati, simulirati slobodan udarac. Sudac je loše ušao u utakmicu, propustio je provoditi pravila nogometne igre i nije kažnjavao igrače za nesportsko ponašanje i simuliranje, kao u ovoj situaciji. I onda druga situacija, identičan prosvjed igrača Istre koji je jednako tako prošao nekažnjeno. Je li ruka kažnjiva ili ne, čini se da nije, ali to je najmanje bitno. Najbitnije je kazniti nesportska ponašanja. Sudac je izgubio kontrolu nad utakmicom i to nije bilo dobro dalje za njega. I jedna i druga situacija imaju težinu žutog kartona. Što se tiče same situacije, je li bio kazneni udarac ili nije, sudac je bio dobro pozicioniran, za njega je bilo simuliranje. Mislim da je ovdje igrač koji ulazi svojim lijevim koljenom ipak minimalno zahvatio igrača, a Erceg je trebao dobiti ponajmanje žuti karton za simuliranje. Trebao ga je dobiti i nakon bacanja, zbog tog nesportskog ponašanja. VAR je dugo trajao, 8 minuta. Ako nemate jasne dokaze, a sudac je bio blizu onda je trebalo puno manje trajati i vjerovati sucu - rekao je Strahonja.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istra je jedini gol zabila u 57. minute preko Ercega. On je nadskočio Čeberka u borbi za loptu koja je potom došla do Boultama. Ušao je u kazneni prostor i vratio ju Ercegu koji je matirao Malenicu. Opet se uključio VAR koji je provjerava kontakt Ercega i Čeberka. Na kraju je Čuljak prosudio kako nema elemenata za prekršaj.

Foto: HRT

- Potencijalno se gleda je li igrač Istre napravio prekršaj u fazi napada, takozvanom početku akcije. Gledajući na prvu ne, no postoji jedna snimka koja potencijalno otklanja da se radi o prekršaju. Erceg gleda u kojoj poziciji obrambeni igrač ulazi u njega i postoje određeni elementi za prekršaj, no možda to nije bio začetak akcije. Tu ne bih VAR sobu kritizirao, već je sudac samostalno mogao dosuditi prekršaj u fazi napada ili pustiti igru.

Najčitaniji članci