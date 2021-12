Bivši sudac Marijo Strahonja (46), ekspert u HTV-ovoj emisiji Stadion, imao je pune ruke posla zbog analize suđenja Tihomira Pejina i njegovih kolega u VAR sobi Zdenka Lovrića i Mire Grgića na utakmici Lokomotive i Hajduka (3-3).

- Nažalost, nije dobro sudio utakmicu. Previše je tu bilo situacija na kojima se vidjelo da nije bilo u balansu, neujednačen kriterij žutih kartona, jedan krivo dodijeljeni karton, pa i ova zadnja situacija, VAR ekipa nije funkcionirala kao tim. Nije bilo dobro suđenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukov kalendar za 2022.

Puno kontroverzi izazvala je situacija u 93. minuti, kad je Branimir Cipetić igrao rukom ispred hajdukovca Stipe Biuka, a za Pejina to nije bio penal. Štoviše, nije išao ni pogledati snimku na ekranu kraj terena.

- Pejin je gledao samo kontakt između igrača, ruku uopće nije vidio, odmah je pokazao da se digne gore. Kontakt nije za penal, ali imali smo igranje rukom koje je apsolutno kažnjivo. Pejin je bio fokusiran na kontakt, rekao je Biuku da se ustane i dao je u VAR sobu signal što je vidio. VAR soba je isključivo išla gledati taj kontakt, ali nije detaljno pregledala situaciju. VAR soba nije smjela tu stati u analizi. Trebalo je pronaći drugi incident, a to je igranje rukom - jasan je bio Strahonja.

Svi golovi se provjeravaju dugo, a ovo tek 20 sekundi. Kako to?

- Zato što je VAR soba fokusirana samo na kontakt, ali nije bila detaljna. Ovo je prekratka kontrola, pogotovo u 93. minuti. Da je VAR soba vidjela tu ruku, nema opravdanja zašto je nije vidjela... Ne znam, ne mogu to uopće objasniti. Na temelju ovog kontakta nema potrebu za drugo gledanje. Ali 93. minuta, morate detaljno analizirati i pronaći ovu ruku jer je bila evidentna!

I da se suca ne zove da pogleda.

- Upravo to mi je neprihvatljivo, već četvrto kolo imamo ovakvu situaciju. Mi na svakoj utakmici imamo po tri, četiri VAR kontrole. Danas su suci isključivo fokusirani na tehnologiju, a ne na teren! Ovdje se trebalo koristiti. Pa kud ljepše nego dati sucu drugu priliku da to pogleda.

Može li se nakon svega samo reći "pogriješili smo, idemo dalje"?

- Ne možete govoriti stalno "bila je greška", treba to popraviti. Manje fokusa na VAR, ne komplicirati tehnologiju. Mirno analizirati kroz sobu, a i suci sami trebaju biti bolji. Ne dozvoliti da se to uopće događa. Neprihvatljivo je da suci nisu vidjeli tu ruku.

A što je s navodnim prijestupom kod auta i autogola Katića?

- Aut je ispravno izveden, obje su noge bile na tlu na liniji, ovo je školski izvedeno ubacivanje - rekao je Strahonja.

- Ona ruka... Prirodno kretanje ruke je pod 90 stupnjeva, a ovdje je ispred njega - dodao je.

Spornu situaciju možete pogledati OVDJE.

Na utakmici Rijeke i Gorice (1-2) domaći igrač Prince Ampem dobio je drugi žuti karton već u 34. minuti. Sudio je Dario Bel.

- Potpuno ispravno, dobre, pravovremene reakcije. Nisu ni u jednom trenutku dovele u pitanje je li ovo isključenje. Govori o tome i reakcija Ampema.

Domaćini su tražili penal u 84. minuti nakon duela golmana Gorice Kotarskoga s Obregonom, kao i u 93. zbog Jovičićeva igranja rukom u šesnaestercu.

- Nema tu saplitanja, dobra odluka suca. A ruka nije kažnjiva jer je to bila donja ruka. Da je povlačio ruku u klizećem startu, to bi bilo kažnjivo. Ali ovdje to nije slučaj - objasnio je Strahonja.

Mario Zebec sudio je utakmicu Dinama i Slavena (3-0), a u 38. minuti Šutalo je žestoko startao na Caimacovu i dobio žuti karton.

- To je granično, ali je start prema gležnju. Da je startao malo više, prema potkoljenici, to bi bilo za crveni. Sudac nije pogriješio - objasnio je Zebec.

Na utakmici Osijeka i Šibenika (3-1) sudila je Ivana Martinčić iz Koprivnice. Strahonja je rekao kako spornih situacija nije bilo, sutkinju je pohvalio i rekao kako bi i na europskoj sceni uskoro mogla dobiti veće utakmice.