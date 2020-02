Strahonja: Osijek je oštećen u Rijeci! Trebali su dobiti penal

Kao i svakog ponedjeljka, zanimljivo je bilo u HRT-ovoj emisiji 'Stadion'. Mario Strahonja kao 'Oko sokolovo' nije imao spornih detalja na utakmicama Varaždin-Lokomotiva 0-2 (sudac Dario Bel) i Istra-Sl.Belupo 1-1 (sudac Ivan Vučković) na kojima su arbitri dobro obavili svoj posao. Ali..

Bila je u 24. kolu jedna dvojbena situacija i - pogrešna odluka suca, na Rujevici. Evo što je Strahonja rekao o suđenju na tri utakmice...

Rijeka-Osijek 1-0, sudac Duje Strukan

- Mile Škorić je opravdano isključen zbog nasilnog i grubog prekršaja. Galovićevo igranje rukom? Sudac iz svoje pozicije nije mogao najbolje vidjeti. On je od pomoćnika, a ne od VAR-a, tražio pomoć. Ruka obrambenog igrača nije bila u prirodnom položaju, bio je u kaznenom prostoru i to je bio 11-erac za Osijek. A po VAR sucu to nije bila jasna i očigledna pogreška pa ju nije dojavio glavnom sucu. Ja bih to učinio.

Hajduk-Gorica 6-0, sudac Ivan Bebek

- Sudac je jako dobro procijenio tri prve zahtjevne situacije i autoritativno vodio utakmicu uz apsolutnu kontrolu. Bebek je pokazao sjajnu formu, on 24 sata dnevno živi svoj posao. Poništio je pa nakon VAR-provjere priznao prvi gol za Hajduk i pokazao svoje razumijevanje pravila nogometne igre. Tu je pomoćni sudac mahanjem zaleđa koje nije bilo zbunio obrambene igrače Gorice, ali igrač ne treba gledati pomoćnog suca nego stati igrati samo ako čuje da je igra zaustavljena zviždukom!

Dinamo-Inter 3-2, sudac Marin Vidulin

- Teški kiks mahača koji je označio zaleđe iako je Interov igrač bio 1,7m u svojoj polovici! Glavni sudac je kod najstrože kazne za Dinamo trebao Interovog obrambenog igrača Savića morao isključiti, a ne samo opomenuti žutim kartonom. Gavranovićev gol je bio regularan, nije bilo zaleđa premda se pomoćni sudac treba bolje kretati i biti u liniji! To mu je moj savjet - rekao je Marijo Strahonja.