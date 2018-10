Strahonja: Penal za Hajduk je čist, a onog za Rijeku nije bilo!

Nakon većine derbija vuku se brojni repovi, a iznimke nema ni u HNL-u gdje su derbi 12. kola pred praznim Poljudom odigrali Hajduk i Rijeka.

Utakmica je završila podjelom bodova (1-1), a oba gola pala su iz penala. Prvi je poveo Hajduk nakon sumnjivo dosuđene najstrože kazne.

Na desnoj strani lopta je došla do Jradija na kojeg izlazi Žuta. Igrač Hajduka probao je gurnuti loptu pored braniča Rijeke, ali Žuta se snašao te je loptu zaustavio, kako se činilo, ramenom.

>>> Penal za Hajduk pogledajte OVDJE.

Međutim, za Tihomira Pejina to je bio čisti jedanaesterac. On je odmah pokazao na bijelu točku nakon čega su uslijedili protesti igrača Rijeke, ali oni su bili bezuspješni.

Sudački ekspert Mario Strahonja gostovao je u HRT-ovoj emisiji Stadion gdje je penal za Hajduk okarakterizirao kao ispravnu odluku glavnog suca.

- Ruka je odmaknuta od tijela. Igrač Rijeke instinktivno je išao rukom prema lopti i ovo je čisti kazneni udarac. Sudac je ovdje ispravno prosudio.

Odmah na početku drugog dijela sumnjiv penal dosuđen je i za goste, a glavni akter još jednom je bio Žuta. On je krenuo po jednu loptu koju mu je poslao Pavičić, a onda mu je u tijelo uletio Tudor.

>>> Penal za Rijeku pogledajte OVDJE.

Tihomir Pejin još jednom je bez razmišljanja pokazao na bijelu točku nakon čega su uslijedili protesti igrača Hajduka. No, Pejin je još jednom ostao ustrajan i nije promijenio svoju odluku.

Međutim, Strahonja se tu ne slaže s glavnim sucem. On smatra kako je Pejin pogriješio i teško oštetio Hajduk jer Tudor nije faulirao Žutu.

- Dva igrača se bore tko će doći prije do lopte. Igrač Rijeke je prvi došao do lopte, ali ju nije kontrolirao. On ju je samo gurnu iza leđa igrača Hajduka nakon čega ga on 'faulira'. Ovdje bi bilo najbolje da sudac nije ništa svirao.

Kod Dinama je sve čisto

Dinamo je u Koprivnici došao do uvjerljive pobjede 2-0 nad Slaven Belupom, a i u toj utakmici bilo je materijala za 'Oko sokolovo'.

U 17. minuti igrači domaćih izveli su kratki korner, loptu je u kaznenom prostoru Dinama primio Bongongui, a njemu je na leđima bio Arijan Ademi koji ga je lagano odgurivao od gola.

Kapetanu Dinama je u pomoć uskočio i Moharrami koji je neoprezno išao prema igraču Belupa. Malo je on zahvatio Bongonguia po nogama, a Kamerunac je odmah pao.

Očekivali su domaći najstrožu kaznu, ali Bebek nije ni pomislio pokazati na bijelu točku. Iako se mnogi nisu slagali s takvom odlukom, Strahonja smatra kako je ona ispravna.

- Tu je bilo laganog kontakta, ali nije svaki kontakt u kaznenom prostoru i penal. Obrambeni igrač Dinama pojurio je prema njemu, ali onda je povukao nogu unatrag i mislim kako je Bongongui ovdje probao inscenirati kazneni udarac. Odluka suca je ispravna, ali treba pohvaliti i pomoćnog suca koji je ovdje uvelike pomogao Bebeku.