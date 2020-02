Strahonja: Psovke Bjelice? Ma sudac je trebao dati prednost...

U HRT-ovoj emisiji 'Stadion', sudački ekspert Marijo Strahonja bavio se samo komentiranjem suđenja pa nakon slušanja opetovanih psovki Dinamovog trenera Nenada Bjelice glavnom sucu Dariju Belu i njegovim asistentima iskritizirao - suca.

Igrala se 35. minuta, Bel je zaustavio jednu Dinamovu kontru naknadnim suđenjem faula, a Bjelica je poludio misleći da je morao pustiti prednost pa četvrtog suca i Bela zasuo urlanjem koje je odjekivalo cijelim Maksimirom:

- Je**m vas ja u vaša pravila! Ili je faul ili je prednost. Objasni mi... Ne možeš, jer ne znaš! Je**m vas u pravila vaša! - urlao je Bjelica, a suci ga pokušali smiriti pa se na kraju maknuli od njega bez ikakvih sankcija.

Strahonja je sve prokomentirao ovako:

- Sudac ima pravo pustiti prednost pa ju vratiti u normalnim granicama vremena. Žao mi je što nije odmah reagirao i žutim kartonom kaznio Bjelicu te uspostavio autoritet i zaštitio pravila nogometne igre. Opravdano je isključio Suka, ali... Nije me Bel baš impresionirao - reklo je Oko sokolovo bez komentara na Bjeličine ispade.

Foto: Antonio Bronic/PIXSELL

Suci Igor Pajač i Marin Vidulin po općem su dojmu sjajno obavili svoj posao u Splitu (Hajduk-Lokomotiva 1-0) i pored Drave (Osijek-Inter 1-1), ali Marko Matoc je razočarao na Kvarneru (Rijeka-Sl.Belupo 1-0).

- Čisti crveni za Belupo u 71' i ispravna odluka Marka Matoca, uz nadzor VAR-a. U 75', na žalost, pogreška... - pričao je Strahonja.

- Nije sudio čisti penal za Rijeku, prekršaj na Tiboru Haliloviću. Ni Matoc, ni suci u VAR sobi nisu vidjeli da je to morao biti prekršaj. A sudac nije otišao provjeriti na ekranu jer mu to nisu sugerirali iz VAR sobe. To je pogreška i glavnog i sudaca u VAR sobi!

Foto: NK Rijeka

O riječkoj buri na koju su se žalili Dinamovci poslije 0-1 poraza na Rujevici u četvrtfinalu Kupa?

- Ne postoje u pravila nogometne igre prema kojima bi određena brzina vjetra bila razlog prekida utakmice - rekao je Strahonja.