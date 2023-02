Strahonja se protivi komsiji: Kalinić je išao iznuditi penal, a Čulina nije smio suditi Hajduku

Bivši prvoligaški sudac Marijo Strahonja analizirao je suđenje Ante Čuline u derbiju Hajduka i Rijeke (1-2).

Prva sporna situacija koju je izdvojio bila je mogući drugi žuti karton Matije Frigana zbog udarca u lice Awaziema u 60. minuti.

- Koncentracija sucu lagano pada s obzirom na loše vrijeme. Igrač Rijeke dobije prvi žuti karton onako lagano, a ovo nije u kategoriji drugog isključujućeg. Za drugi žuti to bi bilo prestrogo, ruka je bila dolje, a obrambeni se zaletio u njega i treba mu to dati za pravo. To je napravio i Krovinović i sudac je pokazao da ima ujednačeni kriterij. Bio je konsenzus sudaca na seminaru da neće davati žuti i to je korektno - rekao je Strahonja u emisiji Stadion HTV-a.

U sudačkoj nadoknadi dosuđena su dva penala. Prvo za faul Libera nad Kalinićem.

- Prva impresija suca bila je ispravna, vidjet ćete da Kalinić desnom nogom izlazi svjesno iz linije kretanja, zapinje o pod i dolazi do kontakta s protivničkom igračem. Kalinić je išao iznuditi penal. Nije imao mogućnosti igranja loptom. VAR se trebao javiti i reći da nema penala - rekao je Strahonja.

Usprotivio se, dakle, ocjeni sudačke komisije kod oba penala. Naime, smatra da je drugi penal trebao biti dosuđen i da se VAR trebao javiti kod duela Galešića i Livaje.

- Sudac je bio blizu, upitno je koliko je bio pokriven. Livaja je išao na loptu i nije mu bilo jasno što se dogodilo. Livaja je došao prvi do lopte, dobio je udarac po potkoljenici oko zgloba. VAR je dugo analizirao i ne bi ga zvao da nije uvjeren da je došlo do kontakta. Sudac je ispravno dosudio penal - rekao je Strahonja.

Domaći su tražili i treći penal u 98. minuti kad su se u borbi za loptu našli Banda i Awaziem.

- Nije bio duel, više nekontroliran skok za loptom. Nije bio intenzitet za penal - kazao je Strahonja.

Kakav je sudac Ante Čulina?

- Talentiran, ali s njim treba još raditi. Nije ova utakmica bila za njega, trebao ga je dobiti kasnije. Znamo da je imao situaciju s Hajdukom krajem prvog dijela prvenstva. Trebalo ga je staviti kasnije kad bude ljepše vrijeme, kad će Hajduk igrati tečnije, trebao je odraditi neke druge utakmice. Treba mu dati podršku, ne ga previše maziti, nego čvrsto ići u smislu edukacije i onda može biti dobar sudac - istaknuo je Strahonja.

Je li Osijek trebao imati penal u utakmici protiv Lokomotive zbog starta na Lovriću?

- Vidjet ćete da si Lovrić gura loptu naprijed i zadnjom nogom zapinje za suparničkog igrača. To nije kažnjivo - rekao je Strahonja.

Kod prvog gola Šibenika protiv Gorice koji je zabio Duje Čop domaćini su tražili faul u začetku akcije.

- Intenzitet faula zbog kojeg bi se poništavao gol mora biti takav da se može suditi penal. Nema govora o tome, dobro je da je sudac ovo pustio - rekao je Strahonja.

