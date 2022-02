Svi smo očekivali mirnije kolo. VAR u Rijeci i dalje radi ha-ha. Što više gledam, sve manje mi je smiješno. Prioritet je ispravna odluka, protokol dozvoljava da pregled traje dovoljno dugo samo da odluka bude ispravna. Bilo je zanimljivo, imamo situaciju u Puli koja će izazvati dosta rasprave, rekao je sudački stručnjak Mario Strahonja u emisiji Stadion na HRT-u.

Iza nas je 24. kolo nikad neizvjesnije sezone Prve HNL. Dinamo je prosuo dva boda, a to su odmah iskoristili Rijeka, Osijek i Hajduk koji su istopili zaostatak i približili se 'modrima'.

Vidjeli smo pregršt sjajnih golova, odličnih poteza, hat-trick čudesnog Marka Livaje, a nažalost i sudačke pogreške. Nešto čega želimo gledati što manje.

Dinamo je uz dosta muke slavio protiv Istre i Gorice, ali rješenja za Lokomotivu nije imao (0-0). Štoviše, najbolje prilike na utakmici imali su 'lokosi', a čini se da su domaćini u prvom poluvremenu morali dobiti crveni karton.

Rasmus Lauritsen je već u prvoj minuti oštro startao na igrača Lokomotive i dobio žuti karton. Krajem prvog poluvremena danski stoper napravio je novi prekršaj. Marko Dabro dobio je loptu u prostor, ali Lauritsen ga je srušio. Mirisalo je na drugi žuti, no za Pajača nije bio. Strahonja tvrdi kako je morao isključiti igrača Dinama.

- Trebala je bit opomena. Vidimo Lauritsena koji dosta neoprezno i nesmotreno ulazi u prekršaj, ali rekao bih namjerno neoprezno jer on je svjestan da želi srušiti igrača. To je obećavajuća situacija i to je prekršaj za žuti karton, odnosno drugi žuti.

U drugom poluvremenu su domaćini u dva navrata tražili jedanaesterac. Prvo je Štefulj spustio loptu glavom za Oršića, a ona je pogodila Cipetića.

- Obrambeni igrač kontrolira svoju ruku svjesno i ta ruka ne može biti kažnjiva - kazao je Strahonja.

U drugoj minuti sudačke nadoknade Igor Pajač opet je bio u kontaktu s VAR-om.

- Bulat i Maleš su bili u skoku. Lopta je igrača Lokomotive prvo pogodila u prsa i rame pa kliznula u nadlakticu. Napadač i obrambeni su u kontaktu i tu ne postoji mogućnost da se svira igranje rukom. Ispravna odluka suca - tvrdi Oko sokolovo.

Osijek je u infarktnoj završnici pobijedio Istru (3-2) i došao Dinamu na bod zaostatka. Imao je 2-0 golom Caktaša i autogolom Marina, ali domaćini su izjednačili golovima Belje i Galilee. No, sporan je bio taj drugi gol. U gužvi u petercu došlo je do povlačenja između strijelca i obrambenog igrača Osijeka.

- Došlo je do povlačenja i da je sudac svirao faul, nitko mu ništa ne bi mogao reći. On je vidio što se događa, prenio u VAR sobu to povlačenje, a očito je procijenio da to povlačenje nije dovoljno za prekršaj. Uz VAR sobu je odlučio kako je gol regularan.

U 95. minuti Antonio Mance je zabio gol za 3-2 i veliku pobjedu, ali na samom začetku akcije bio je u zaleđu. Potvrdio je to Strahonja, ali najveće pitanje je jesu li to bile dvije akcije ili jedna.

- Po meni se radi o jednoj akciji jer lopta nije izašla van granice terena i niti u jednom trenutku Istra nije izbila loptu. Nisu mirno kontrolirano izbili loptu. Nisu otklonili ovaj napad. Igrač Osijeka se ovdje ipak nalazi u malom zaleđu što smo vidjeli na temelju naše tehnologije. Ključni trenutak je na početku napada kada su zeleni igrači izbili loptu van, možda je taj trenutak ponukao VAR sobu da se radi o drugoj akciji. Po meni, igrači Istre loptu nisu imali pod kontrolom i nisu je niti jednom iznijeli van. I dalje mislim da je trajala jedna akcija.

- Što se tiče zaleđa, često govorimo kako napadačima treba dati prednost i njima se uvijek daje prednost ako idu prema golu. Ali u situaciji kada napadač ide od gola, sa željom da ometa obranu, tu nema nikakve prednosti napadaču već tu pomoćni sudac mora podignuti zastavicu. Ovo je situacija koju pomoćni sudac samostalno teško može procijeniti, a mi smo na temelju tehnologije to uvidjeli. Upitno je kakve kamere su imali u VAR sobi. Ne bih rekao da su tu suci pogriješili, već čisto procijeniti jesu li u ovoj akciji bile dvije akcije ili jedna. Mislim da je bila jedna pa je na temelju tog minimalnog zaleđa VAR soba morala poništiti gol.

- Meni je ovo jedna akcija, lopta nije izašla van. Akcija se nastavlja, Istra nema loptu pod kontrolom. Teško je ovo suditi. Da nema VAR-a, nitko ne bi pričao o tome - rekao je stručni komentator Danijel Pranjić.

- Strukan je jako dobro sudio ovu utakmicu. Pokazao je trenerima kako će ovo pregledati. On je sudac od povjerenja, generalno je ovu utakmicu dobro sudio.

Hajduk je pobijedio Hrvatski dragovoljac 3-0 hat-trickom Marka Livaje. Jedina potencijalno sporna situacija bila je ona iz 74. minute kada je Filip Braut srušio Darija Melnjaka u svome šesnaestercu. No, kako kaže Strahonja, tu je sve čisto.

- Dobra odluka suca. Iako na prvu izgleda dvojbeno jer kad napadač pretrčava iza obrambenog, postoji mogućnost da se napadač sapliće sam u nogu obrambenog igrača, ali jasno je da je Melnjak prošao ispred Brauta u želji da dođe do lopte. Obrambeni igrač je svojim koljenom u predjelu stopala sapleo igrača Hajduka. Ispravna odluka suca, dosudio je penal s minimalnom zadrškom. Odluka je ispravna i VAR soba mu je dala za pravo.

Rijeka je u sjajnoj utakmici na Rujevici pobijedila Šibenik 4-2, ali susret je obilježio VAR. Šibenik je zabio za 1-1 u 23. minuti, no gol je poništen jer je Bačelić-Grgić bio u zaleđu. Ta situacija se provjeravala čak sedam minuta i 40 sekundi.

- Što se tiče odluke, ona je ispravna i to je najvažnije. Napadač Šibenika je uputio loptu prema svome suigrači koji se nalazi u zaleđu, a na tome putu je obrambeni igrač dirao loptu. Igrač koji nije kontrolirao loptu i nema utjecaja na nju pa se radi o zaleđu. Ova situacija ima potrebu pažljive analize, ali za to pregledati je dovoljna minuta i pol, čak i dvije. Nije bilo potrebe za sedam minuta provjere. Treba nešto učiniti. To se sve češće događa. Može se jasno utvrditi nakon nekoliko pregleda je li jasna i očigledna pogreška. Mislim da ovakvi prekidi ruše ritam utakmice. Ovo je više od pola poluvremena bilo u samoj pauzi.

Sudačka nadoknada u prvom poluvremenu bila je tek šest minuta.

- To je problem tog neujednačenog kriterija. Morali bi više pripaziti kod takvih stvari. Ovdje je igra bila zakinuta barem minutu i 40 samo zbog VAR-a. Da ne govorim još neke druge prekide, zamjene. Moraju tu biti pažljiviji, skrećem pozornost jer nam dolazi teških 12 kola koji traže pravednost. Oni to mogu, ali moraju biti čvršći, hrabriji, fokusirani na ono što se događa i što se vide u VAR sobi. Ako vide da je jasno i očigledno, idemo dalje - zaključio je Strahonja.