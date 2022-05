Strahonju oduševio mladi sudac derbija: Pa ovo je presedan! Bit će top, sve je ispravno dosudio

Ovo je apsolutni presedan, nemam spoznaje da se u ijednoj ligi dogodilo nešto slično, rekao je Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion nakon što je Patrik Kolarić (26) dobio šansu suditi najveći hrvatski derbi.

Dinamo je na Maksimiru s pobjedom 3-1 nad Hajdukom proslavio naslov prvaka, a Strahonja je imao samo riječi pohvale za mladog čakovečkog suca kojemu je to bila tek treća utakmica u HNL-u.

- Komisija je preuzela veliki rizik, vjeruje u talent, ali to je moglo biti i vrlo skupo za samog suca. No on je pokazao da se radi o urođenom talentu, a sada mladi suci mogu vjerovati da će napredovati i dobiti priliku. Patrik je došao na velika vrata, ima čvrstoću, mirnoću, fizički je vrlo dobro pripremljen, ima specifičan izraz lica. Ima sve atribute da bude top sudac jednog dana, pogotovo kada ga Uefa uzme pod svoje i počne brusiti.

Strahonja je potvrdio da je sudac dobro reagirao kod spornih situacija, prve kada je Livaji poništen gol zbog igranja rukom.

- Sudac je zauzeo kut u kojem nije mogao sam procijeniti, VAR soba radila je kontrolu i dogodila se činjenična odluka. Napadač ne smije neposredno prije postizanja gola igrati rukom. VAR soba sjajno je reagirala, a Patrik pokazao hladnokrvnost.

U 112. minuti Dinamo je zabio i treći gol, kojemu je prethodio duel Menala i Krovinovića. Sve je bilo čisto, kaže Strahonja.

- Sudac je bio vrlo blizu i imao sjajnu procjenu, to je nogometno prihvatljiv duel. Raduje me čvrstoća 26-godišnjaka, kada mu je VAR soba dala drugu priliku, pogotovo jer usporena snimka može zavarati i pojačati kontakt, on je ostao pri svojoj odluci. Velika pohvala.

Pohvale je Strahonja dao i osječkom sucu Dariju Belu, kojeg je ocijenio najboljim sucem sezone.

- Ključne derbije u ključnom dijelu sezone odradio je jako dobro, Hajduk - Dinamo pa Rijeka - Hajduk. Čak se spustio u drugu ligu i kvalitetno odradio Varaždin - Rudeš, što nije jednostavno. Zaslužio je titulu, dobio je i Fifinu značku, a sada je u Izraelu na Europskom prvenstvo do 17 godina i na putu je prema završnici turnira.

Na kraju i završna ocjena suđenja:

- Sezona nije bila jednostavna za suce jer su se u sportskom nadmetanju našle četiri ekipe te kreirale neizvjesnost, pritisak i odgovornost da ne naprave drastičnu pogrešku i ne utječu na rezultat. Postoji prostor za napredak, ali sudačku bih sezonu ocijenio uspješnom, neka bude ocjena -4 kao poticaj za poboljšanje - završio je Strahonja.

