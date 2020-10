- U prvom dijelu nismo bili na visini ovog natjecanja, u drugom smo se poku\u0161ali popraviti i popravili smo se, ali nije bilo dovoljno za remi ili pobjedu. Moramo se popraviti, to je o\u010dito. Nedostajalo nam je samopouzdanja, pogotovo u prvom dijelu. Moramo nastaviti dalje, brzo dolazi idu\u0107a utakmica, nema vremena za \u017ealjenje - rekao je Modri\u0107 nakon utakmice za Movistar.

Luka prekinuo niz koji je trajao 9 godina: Nismo bili na visini...

U Dinamu mu se to događalo, u Tottenhamu četiri puta, ali u Realu nikad do večeras. Štoviše, svaku od 22 utakmice do danas u kojima je bio strijelac Real je pobijedio! Pa tako i svih pet u Ligi prvaka

<p>Bila je to skupina Europske lige. Suigrači su mu bili Harry Kane, Jermain Defoe i Vedran Ćorluka, trener Harry Redknapp, a <strong>Gareth Bale</strong> ušao je s klupe. Na drugoj strani bivši suigrač iz Dinama <strong>Etto</strong>, u napadu ubojiti Salpingidis i na klupi Dario Krešić. Te je večeri, 30. studenog 2011. godine, na White Hart Laneu PAOK iznenadio Tottenham pobjedom 2-1, a <strong>Luka Modrić</strong> posljednji je put bio strijelac u porazu. Zabio je iz penala, počasni gol.</p><p>Da, nevjerojatan je niz hrvatskog maestra: goovo punih devet godina nije mu se dogodilo da zabije gol, a njegova momčad izgubi.</p><p>U Dinamu mu se to događalo (Šibenik, Werder, Varteks), u Tottenhamu još triput prije PAOK-a (Newcastle, Manchester United, Burnley), ali u Realu nikad.</p><p>Štoviše, svaku od 22 utakmice u kojima je bio strijelac Real je pobijedio! Pa tako i svih pet u Ligi prvaka: Club Brugge, APOEL, Šahtar, Kopenhagen i Manchester United.</p><p>Šesnaest je golova Luka zabio za Hrvatsku: dva na SP-u, dva na Euru, četiri u kvalifikacijama za SP, šest u kvalifikacijama za EP i dva u prijateljskim utakmicama. Koliko je od tih Hrvatska izgubila? Naravno, ni jednu!</p><p>Od Italije 2006., preko prvog natjecateljskoga gola Andori, do onih na velikim natjecanjima Austriji, Turskoj, Nigeriji i Argentini, te posljednjeg, Mađarskoj na Poljudu, samo dvaput kad bi Modrić zabio Hrvatska nije pobijedila: Ukrajinu 2009. (2-2) i Azerbajdžan 2019. (1-1).</p><p>U nevjerojatnoj utakmici <a href="https://www.24sata.hr/sport/pogledajte-krasan-gol-modrica-i-komicne-reakcije-obrane-reala-723479">Reala i Šahtara Luka Modrić je zabio krasan gol</a>, a njegov je niz prekinut jer je Real izgubio od rezervnog sastava Ukrajinaca 3-2 na Alfredo Di Stefanu. Zinedine Zidane imat će velike glavobolje, drugi je to neočekivani poraz u samo nekoliko dana nakon što ga je u prvenstvu srušio novak u ligi Cadiz.</p><p>Zanimljivo, Modrić se ovim golom upisao u povijest "kraljevskog kluba" postavši tek četvrti igrač koji je zabio gol u Kupu ili Ligi prvaka s 35 ili više godina. Prije njega to je uspjelo tek velikanima Alfredu Di Stefanu, Ferencu Puškašu i Pacu Gentu. Ali malo će mu to značiti...</p><p>- U prvom dijelu nismo bili na visini ovog natjecanja, u drugom smo se pokušali popraviti i popravili smo se, ali nije bilo dovoljno za remi ili pobjedu. Moramo se popraviti, to je očito. Nedostajalo nam je samopouzdanja, pogotovo u prvom dijelu. Moramo nastaviti dalje, brzo dolazi iduća utakmica, nema vremena za žaljenje - rekao je Modrić nakon utakmice za Movistar.</p><p>- Nismo dobro ušli u utakmicu, a kasnije smo se dosta popravili. Ali danas nije bilo dovoljno da okrenemo situaciji. Moramo ostati zajedno. Trener je rekao da moramo više pritiskati nego u prvom dijelu, da se držimo zajedno. Da, u drugom dijelu to smo i učinili, stvarali smo prilike, zabili dva gola, ali nije bilo dovoljno. Težak je ovaj poraz, boli, ali popravit ćemo se - dodao je.</p><p>Šahtar je bio desetkovan, čak deset igrača nije moglo konkurirati za ovu utakmicu zbog zaraze koronom. Ali kaže Luka da ih nisu podcijenili zbog toga.</p><p>- Ne, nema to veze sa zarazom u njihovoj momčadi. Znali smo da je Šahtar dobar i kvalitetan, nismo ih podcijenili. Zabili su nam prvi gol i pale su nam glave. Nismo sretni. El Clasico? Dobro je što dolazi odmah iduću utakmicu, moramo vjerovati u svoju kvalitetu, nismo zaboravili igrati nogomet. Možemo odigrati dobru utakmicu, El Clasico je uvijek poseban - rekao je.</p>