Strašno pojačanje stiglo je u PPD Zagreb: Možemo daleko, zašto ne i Final Four Lige prvaka

Nexe je pokušavao, borio se, ali niti ove godine nije svrgnuo suverenog vladara. PPD Zagreb je prije tjedan dana i jubilarni 30. put proslavio naslov prvaka Hrvatske. Koliko god se Našičani trudili, ova godina nam je pokazala da PPD i dalje nema pravu konkurenciju u Hrvatskoj.

No, dok vladaju u domaćim natjecanjima, u Europi su kanta za napucavanje. Ove sezone pobijedili su u Ligi prvaka nakon 695 dana i 23 utakmice posta. Slavilo se kao da su osvojili naslov, ali nisu uspjeli proći u eliminacijsku fazu.

S aktualnim sastavom, grupa Lige prvaka je plafon pa željni da vrate klub na stare staze slave, čelnici Zagreba odlučili su se na remont i dovesti igrače s kojima će biti konkurentniji u Europi.

Ivić, Matanović, Vistorop i Mandić otišli su, Šipiću je istekao ugovor, a došli su Kos, Milić i Panjtar. Bila je to samo uvertira pred spektakularni transfer kojeg je PPD danas potvrdio. Od nove sezone s pozicije lijevog vanjskog sijevat će projektili sjajnog crnogorskog pucača Vuka Borozana (28).

Godinama je bio jedan od najboljih u Europi na svojoj poziciji, a prije pet godina osvojio je Ligu prvaka s Vardarom. Taj uspjeh proslavio je s Ivanom Čupićem koji će ga dočekati i sada u svlačionici Zagreba.

Borozan je i crnogorski reprezentativac, a u Hrvatskoj je igrao prije osam godina kada je predvodio Karlovac. Bio je i u Metalurgu kod Line Červara pa potom u njemačkom Lübbeckeu. U Vardaru je igrao do 2019. godine pa se uputio u Vesprem gdje se zadržao do prošle godine. Tada je stigla ponuda koja se ne odbija. Potpisao je za Al Arabi iz Katara, no zafalio mu je ozbiljni rukomet i poželio se vratiti u Europu. To je spremno dočekao Zagreb koji je na vrijeme reagirao i osigurao ogromno pojačanje za sljedeću sezonu. Za reprezentaciju Crne Gore zabio je 93 gola u 28 utakmica.

- Zahvalio bih se svima na izuzetno toploj dobrodošlici. Čast mi je biti dio sportskog kolektiva kakav je rukometni klub PPD Zagreb, s velikom tradicijom. Radujem se osvajanju novih trofeja i jedva čekam da sve to krene. Naravno, najviše bih želio da zajedno s klubom i suigračima napravim iskorak u EHF Ligi prvaka. Ja se nadam i vjerujem da ako se stvari dobro poslože, Zagreb može stići daleko, pa zašto ne i do Final Four turnira EHF Lige prvaka - rekao je Borozan koji je potpisao na dvije godine.

Ishvalio ga je i legendarni Božidar Jović.

- Zahvalio bih se na početkom Vukinom menadžeru gospodinu Milošu Pavičeviću koji je zajedno s nama u punoj diskreciji radio na realizaciji ovog transfera zadnjih mjesec dana. Što se Vuke tiče znao sam da je pravi igrač, ali želim naglasiti da me i u protekla dva dana pozitivno iznenadio kako je dobrog i kvalitetnog karaktera. To je tip igrača kakvog bi mi uvijek željeli. Njegov je stav da je došao ovdje da PPD Zagreb igra na Final Four turniru EHF Lige prvaka. Nekome je to šala, možda i nije realno, ali je uvijek poželjno kad imaš igrača koji pred sebe stavlja najviše moguće ciljeve.

Zagreb tako ulazi pun ambicija u novu sezonu, a ako je vjerovati najavama, nije to sve. Klub sprema još nekoliko pojačanja kako bi još spremniji dočekao sezonu i konačno napravio rezultat u Ligi prvaka.

