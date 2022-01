Kamerun je pobijedio Komori 2-1 i plasirao se u četvrtfinale Afričkog kupa nacija, ali malo tko je slavio. Uoči utakmice dogodila se strašna tragedija.

Mnogi kamerunski navijači pohrlili su na stadion kako bi pogledali svoje reprezentativce, ali nažalost, to je dovelo do posljedica. Nastao je stampedo u kojem je poginulo najmanje šest ljudi, piše AP. Nekoliko desetaka ljudi teško je ozlijeđeno i prebačeno u bolnicu, a obzirom na njihovo stanje, tamošnji mediji pišu kako bi broj žrtava mogao rasti. Među ozlijeđenima su i djeca.

- Neki od ozljeđenih su u jako teškom stanju. Morat ćemo ih evakuirati u specijalizirane bolnice - medicinska sestra Olinga Prudence iz jedne od bolnica u kojoj se nalaze ozlijeđeni.

Utakmica se igrala na stadionu Olembe u glavnom kamerunskom gradu Yaoundeu. Kapacitet stadiona je više od 60.000 mjesta, ali kako je u prodaju zbog korona virusa pušteno 80 posto ulaznica, on je bio smanjen za ovaj susret. No, više od 50.000 ljudi pukušalo je ući na stadion, došlo je do gužve, guranja, na koncu stampeda i nažalost do smrtnih posljedica.