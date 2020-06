Strava u Teksasu: Predstavio se kao UFC borac pa upucao 8 ljudi

<p>U petak u kasnim večernjim satima došlo je do teškog zločina u San Antoniju, u saveznoj državi Texas, nakon što je muškarac upucao osmero ljudi. No, čudnije je što se prije gnjusnog čina predstavio kao <strong>UFC borac</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon što su zaštitari udaljili grupu ljudi iz bara, tj. nisu im dozvolili ulazak jer su bili pod prevelikim utjecajem alkohola, jedan od njih otišao je do automobila pa se vratio s automatskom puškom i zapucao po prisutnima. Što se točno dogodilo u službenom obraćanju medijima iznio je šef policije <strong>William McManus</strong>.</p><p>- Ne znate li vi tko sam ja? Ja sam UFC borac iz Kalifornije - citirao je njegove riječi, nakon čega je dodao:</p><p>- Vratio se do svog auta te uzeo automatsku pušku. Prešao je cestu i otvorio vatru.</p><p>Po službenom policijskom izvještaju pet žena i tri muškarca u dobi od 23 do 41 godine starosti su ranjeni, no srećom nitko nije teže ozlijeđen niti životno ugrožen.</p><p>Počinitelj se nakon teškog zločina udaljio s mjesta događaja te još uvijek nije javno identificiran. Nije poznato radi li se zaista o UFC borcu.</p>