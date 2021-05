Razbijeni zubi i razbijeni nosevi su učestali u hokeju i nešto na što su navijači naviknuli. No mnoge je prestravila ozljeda zvijezde Toronta Johna Tavaresa (30). Njegova momčad izgubila je od Montreala (2-1) u prvoj utakmici osmine finala NHL-a, ali još veći udarac za Kanađane je što su gotovo sigurno do kraja sezone ostali bez najboljeg igrača i kapetana.

Tavares je sredinom prve trećine bio u duelu s jednim igračem Montreala koji ga je gurnuo na pod, a točno u tome trenutku naletio je hokejaš Montreala Corey Perry koji ga nije uspio izbjeći te ga je udario koljenom u glavu.

Video je uznemirujućeg sadržaja, a možete ga pogledati OVDJE.

Tavares je ostao nepomično ležati na ledu, a do njega su u istom trenutku doletjeli liječnici i suci. Njegovo šokirano lice jasno je dalo do znanja kroz kakvu bol prolazi. Nije se mogao ni pomaknuti, izgledao je izbezumljeno i samo se prepustio liječnicima koji su ga stavljali na nosila. Izgledalo je strašno, prestravljeni gledatelji su poglede usmjeravali što dalje od mjesta događaja. Teško je ozlijedio vrat, sumnja se na lom, a uz to je zadobio i ozljede glave.

Perry se ispričao, kazao je kako je bio u naletu i da se nije mogao zaustaviti, ali domaći hokejaši su mu najavili da će podmiriti račune.

- Protivnički igrač mi je prišao i rekao mi da se pripremim na osvetu i da nema smisla čekati. Pokušao sam preskočiti Tavaresa, ali slučajno sam ga udario koljenom u glavu. Nadam se da je dobro - kazao je Perry.

Tavares je inače jedan od najboljih igrača u NHL-u. Ovaj Kanađanin je u ligu došao 2009. godine, šesterostruki je All-Star, u Torontu je protekle dvije sezone, a prije toga je igrao za New York Islanderse.

Ozljeda je izgledala strašno, ali nadamo se kako ćemo Tavaresa uskoro opet gledati na ledu.