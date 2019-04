Stravično: Golmanu pukla noga na dva mjesta, plakao i sudac...

Na semaforu je već bilo 4-0, nije više bilo nade za Horoyu, ali Khadim Ndiaye išao je na loptu kao da ovisi o prolasku u daljnju fazu. Isto je napravio i njegov suigrač - sudarili su se u klizećem startu, a golman senegalske reprezentacije istog je trenutka samo dignuo ruku i molio za pomoć.

Foto: beIN SPORTS/screenshot

Noga mu je pukla na dva dijela, a protivnici su ni ne sluteći što se zapravo dogodilo zabili gol za 5-0. Sudac Tessema odmah je dotrčao do mjesta događaja i pozvao liječničku službu te nije mogao sakriti suze kao ni suigrači nesretnog Senegalca. Rezervni golman Kamara rukama je prekrio lice i grcao u suzama, a utakmica je prekinuta.

Foto: beIN SPORTS/screenshot

Ndiaye je odmah prevezen u bolnicu i operiran, a zasad nije poznato hoće li se vratiti na nogometne terene nakon ovako teške ozljede. Ima 34 godine i pitanje je u kakvom će stanju biti nakon rehabilitacije.

The Royal Moroccan Football Federation (FRMF) has sponsored the surgery done to Horoya AC GK Khadim Ndiaye, who was injured Saturday during his team's match against Wydad for the quarter-finals of the African Champions League.



Brilliant gesture that showcases solidarity 👏 pic.twitter.com/RuAOxMaRNd