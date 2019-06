'Streakerica' iz Madrida: Igrači Liverpoola mi sad šalju poruke!

Opa, igrač Liverpoola mi je upravo poslao poruku, rekla je glavna zvijezda finala Lige prvaka, Kinsey Wolanski (23). Njezin dečko, poznati youtuber Vitaly Zdorovetskiy (27) je objavio video u kojemu se vidi čitav plan utrčavanja na teren, njegovo maskiranje kako bi mogao ući na stadion u Madridu unatoč zabrani, a onda i doček Kinsey ispred pritvora u kojemu je provela neko vrijeme nakon što su je uhvatili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svojim potezom tijekom velikog finala Kinsey je postala toliko poznata da joj je broj pratitelja na Instagramu skočio na više od dva milijuna, a oko su na nju očigledno bacili i pobjednici Lige prvaka. U videu je otkrila da joj igrači Liverpoola šalju poruke.

- Igrači Liverpoola mi šalju poruke. Naravno, to znači da sad ostavljam Vitalyja. Ma šalim se! Nikad ga neću ostaviti - rekla je simpatična 23-godišnjakinja.

Foto: TOBY MELVILLE

U ekskluzivnom razgovoru za 24sata, Kinsey je prije nekoliko dana rekla kako je utrčavanjem na teren razbila tremu koji je imala.

- Prije istrčavanja na teren osjećala sam blagu nervozu, ali izbrojila sam u sebi do tri, spustila se na najniži dio i skočila. Nakon performansa osjećam se pomalo šokirano i preplavljeno emocijama - rekla je za 24sata. Sada je svima poručila da se ne ustručavaju napraviti ono što ih čini sretnima jer - samo jednom se živi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ljudi, to je vaš život, vaš izbor. Radite stvari kojih se bojite. Ako želite ići roniti, a strah vas je, napravite to. Tijekom godina to će nam vas djelovati toliko stimulirajuće. Život je tu da se živi, radite ludosti. Pamtit ću ovo čitav svoj život - poručila je Kinsey koju nije razočarala ni kazna za nepodopštinu koju je izvela na Wandi Metropolitano. Zbog kršenja protokola, upadanja na finale u oskudnoj kombinaciji te neovlaštenog reklamiranja YouTube kanala svog dečka, mora platiti 15.000 eura.