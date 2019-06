Udarili je po džepu! Kinsey je kažnjena s čak 15.000 eura...

Nedugo nakon što je Liverpool poveo protiv Tottenhama u finalu Lige prvaka, na travnjak stadiona Wanda Metropolitano uletjela je Kinsey Wolanski, djevojka poznate zvijezde YouTubea Vitalija Zdoroveckoga.

Wolanski je u teren ušla u badiću s oznakama Vitalijeve stranice, a zaštitari su je brzo svladali. Sve je budno pratio i Tottenhamov veznjak Harry Winks...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Provela je nakon toga nekoliko sati u pritvoru, a sada je saznala i kaznu za svoju nepodopštinu. Wolanski je kažnjena s 15.000 dolara zbog kršenja protokola i nepozvanog upadanja na finale u oskudnoj kombinaciji te neovlaštenog reklamiranja YouTube kanala svog dečka Vitalija.

Ako ponovi isti ili sličan prijestup u budućnosti, morat će platiti 8.000 eura kazne.

Obrisali joj Instagram profil

U rekordnom roku Kinsey Wolanski postala je prava viralna zvijezda, a videosnimka utrčavanja na teren u finalu Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama pregledana je nekoliko milijuna puta. Njezine fotografije obišle su svijet, a na ovaj hrabri potez najviše je ponosan njezin dečko Vitaly Zdorovetskiy.

Ipak, nakon incidenta influencerici je Instagram profil hakiran. Obratila se svojim pratiteljima na Twitteru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kad dođeš do 2,5 milijuna pratitelja pa ti hakiraju profil. Ovo je emotivni rollercoaster - napisala je Kinsey.

Tko je ustvari on i zašto ga prati deset milijuna ljudi? Pa krenimo redom...

Sa samo sedam godina preselio se u SAD s majkom. Nije se mogao uklopiti u društvo s obzirom na to da nije znao niti jednu riječ na engleskom jeziku. Život ga nije 'mazio', brat mu je umro mlad, a otac ga je tijekom djetinjstva psihički i fizički maltretirao.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

- Kod kuće sam plakao svaki dan jer nisam mogao pričati ni sa kim. Tata se derao na mene, nazivao me idiotom i govnom, ismijavao me i govorio mi da sam najveći promašaj u njegovom životu. Bio je lud, a nakon toga je postao psihotičan. Sve svoje frustracije istresao je na mami i meni. Kad bih popio čaj i ne bih šalicu odložio u sudoper, on bi me tukao. Bilo je gadno. I morao sam gledati kako tuče moju mamu. Pokušavao sam ga zaustaviti, no nisam mogao. Bojao sam se za svoj život, mislio sam da će ubiti ili mene i mamu - pričao je.

Na sve načine pokušavao je doći do novca kako bi sebi, ali i svojoj majci omogućio normalni život. Konobario je, žonglirao, čistio ulice, a jedno vrijeme bio je zaposlen i u porno industriji. Nakon što je napunio 18 godina pojavio se u porniću uz porno divu Diamond Kitty, ali nije dugo ostao u tom svijetu s obzirom na to da je imao problema s erekcijom.

Nakon što se okušao u nekoliko poslova odlučio je pokrenuti svoj Youtube kanal, a u početku nije imao sjajne rezultate. Nakon puno truda, ali i vremena pratitelji su počeli rasti.

Postao je planetarno popularan 2014. godine, kad je 'uletio' na utakmicu na nogometnom svjetskom prvenstvu u Brazilu. Tad je i uhićen, a prvi je put uhićen još 2012. godine. Tad su on i kamerman Jonathan Vanegas u gradu Boca Ratonu snimali prank tijekom kojeg su 'podmetnuli aktovku s bombom' i širili paniku.

Koliko je daleko spreman ići govori i videosnimka u kojoj je ušao u ring s bikom koji mu je na dva mjesta slomio čeljust.

Foto: Fenix-Magazin.de

Ovaj planetarno popularni youtuber posjetio je i hrvatsku metropolu, a u Zagrebu ga je ugostila ekipa iz Joomboosa. Zdorovetskiy je našoj javnosti najviše ostao upamćen po pranku koju je izveo 2015., kada je iznenadio bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera. U tom trenutku Ivo je izlazio iz zatvora u Remetincu, a slavni youtuber je zaustavio vozilo u kojem je bivši političar bio te zavezao šal Dinama. No, to nije bio kraj. U jednom trenutku popeo se i na krov te pokazao svoje plesne sposobnosti. I naravno, naučio je riječ 'Ćaća'.

Nitko joj nije htio dodati

Ljepotica je utrčavanjem u teren nakratko prekinula finale Lige prvaka. I po mnogima bila i najbolji dio tog finala. Jer utakmica Liverpoola i Tottenhama nije imala baš pretjerano puno lijepih trenutaka i akcija za pamćenje. Dobro, osim Kinseyna ulijetanja s desnog krila u 18. minuti.

Foto: Instagram

Ali sirota manekenka iz SAD-a nije imala s kim odigrati dupli pas pa su je redari rado obgrlili i odvukli s terena. Publika je, naravno, negodovala.

- Prije istrčavanja na teren osjećala sam blagu nervozu, ali izbrojila sam u sebi do tri, spustila se na najniži dio i skočila. Nakon performansa osjećam se pomalo šokirano i preplavljeno emocijama - kaže nam ekskluzivno Kinsey Wolanski, koja je tako izreklamirala svojega dečka Vitalyja.

Dolazimo u Hrvatsku

Wolanski je na teren utrčala u badiću s oznakama Vitaliyeve stranice. A ni njezinu dečku utrčavanja u teren nisu strana. I on s Kinsey dijeli tu strast. Ovaj youtuber utrčao je na finale SP-a 2014. godine između Njemačke i Argentine, a Hrvati su ga najbolje zapamtili kad se 2015. godine popeo na automobil koji je prevozio Ivu Sanadera iz Remetinca na slobodu. Ovih dana, zbog utrčavanja na teren, Kinsey je pretrpana porukama na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Stvarno nikad nisam mislila da će sve otići tako daleko, ali sam zahvalna na svim divnim ljudima koji su mi bili podrška cijelo vrijeme. Zahvalna sam na podršci koja stiže iz Hrvatske, možda se uskoro vidimo kod vas i nadam se da ću upoznati Hrvate - priča nam trenutačno najpoznatija manekenka na svijetu i odmah nam najavljuje svoje planove za ljeto.

- Hrvatska je visoko na mojoj listi mjesta koje želim posjetiti. Vitaly i ja ćemo sudjelovati na Onelife rallyju krajem lipnja, a nadam se da ćemo se vratiti još na tjedan dana kako bismo uživali kod vas - priča nam ova dama.

A iako bi mnogi pomislili kako je sve što Kinsey zna o nogometu polugola utrčati na teren, svojim odgovorima uvjerila nas je da je istina - dijametralno suprotna.

- Od svih hrvatskih nogometaša biram Luku Modrića. On je supertalentirani veznjak, a i sama sam igrala nogomet. I to na istoj poziciji kao Modrić - kaže nam ova ljepotica za kraj razgovora...