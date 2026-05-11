NEZAUSTAVLJIV JE

Stroj se ne kvari: Sinner u Rimu pomeo bivšeg prvaka Umaga

Piše HINA,
Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner plasirao se u osminu finala ATP Master 1000 turnira u Rimu nakon što je za 67 minuta pobijedio Australca Alekseja Popirina sa 6-2, 6-0. Sinner je rutinski stigao do pobjede protiv 60. igrača svijeta ispustivši samo dva gema i to u prvom setu.

Bila je to Sinnerova 25. uzastopna pobjeda ove godine na Masters turnirima, te 30. ukupno u nizu na Masters 1000 turnirima izjednačivši time rekord Srbina Novaka Đokovića.

"Bilo je vjetrovito, ali uspio sam dobro odigrati i sretan sam. Bila je to solidna predstava. Uvijek je sjajno igrati ovdje u Rimu. Impresioniran sam kako sam se danas nosio s uvjetima," kazao je prvi tenisač svijeta koji je u proteklih šest mjeseci osvojio Masterse u Parizu, Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu i Madridu.

U idućem kolu 24-godišnji Talijan igrat će protiv pet godina starijeg sunarodnjaka Andre Pellegrina, 155. na svijetu koji se do osmine finala probio kroz kvalifikacije.

Sinner će pokušati postati prvi Talijan koji je osvojio naslov Foro Italico u muškoj kategoriji od Adriana Panatte 1976. godine.

